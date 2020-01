Haar eerste grandslam zit erop: Greet Minnen strandt in tweede ronde GVS

22 januari 2020

Haar eerste Grand Slam zit erop voor Greet Minnen (WTA-119). De 22-jarige kwalificatiespeelster werd in Melbourne in de tweede ronde met 3-6 en 4-6 uitgeschakeld door de Kazachse Elena Rybakina (WTA-26), recent nog toernooiwinnares in Hobart. De partij duurde 1 uur en 14 minuten.

