Haalbare kaarten voor Goffin en Mertens op Australian Open, Van Uytvanck neemt het op tegen titelverdedigster Wozniacki



10 januari 2019

Bron: Belga 0 Australian Open David Goffin (ATP 22) neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Chilleen Christian Garin (ATP 86), Elise Mertens, twaalfde op de ranking, treft de Slovaakse Schmiedlova (WTA 77). Vandaag werd in Melbourne geloot voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 22-jarige Garin. Bij kwalificatie speelt Goffin, het 21ste reekshoofd, tegen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 110) of de Roemeen Marius Copil (ATP 61). In de derde ronde is de Rus Daniil Medvedev (ATP 16) een mogelijke tegenstander. Als Goffin de achtste finales haalt, botst hij vermoedelijk op de Serviër Novak Djokovic (ATP 1), het eerste reekshoofd en zesvoudig winnaar ‘down under’. Vorig jaar verloor Goffin in de tweede ronde van de Fransman Julien Benneteau.

View the full #AusOpen 2019 men's draw 👉 https://t.co/knEUcQXUQB pic.twitter.com/I0VDUNbe4p #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Steve Darcis (ATP 315) is in de eerste ronde gekoppeld aan de Kroaat Borna Coric (ATP 12), het elfde reekshoofd. De Luikenaar maakte vorige week zijn comeback op de ATP Tour na ruim een jaar afwezigheid door een pijnlijke elleboog. Hij haalde meteen de halve finales van het toernooi in het Indiase Pune. De 34-jarige Darcis speelde nog nooit tegen de 22-jarige Coric.

Titelverdediger Roger Federer (ATP 3) opent zijn toernooi tegen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 99). Djokovic mag het opnemen tegen een qualifier. Dat wordt mogelijk Kimmer Coppejans (ATP 216), als die vrijdag ook zijn derde kwalificatiewedstrijd wint.

Novak's road to 🏆



R1: qualifier

R2: Klizan

R3: Shapovalov

R4: Goffin

QF: Nishikori

SF: Zverev

F: Nadal#AusOpen pic.twitter.com/vhImIujGOP #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Mertens versus Schmiedlova

Elise Mertens (WTA 12) werd aan de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77) gekoppeld. Het wordt hun eerste onderlinge duel. De Limburgse haalde vorig jaar de halve finales in Melbourne en heeft dus heel wat WTA-punten te verdedigen. Bij winst tegen Schmiedlova, die woensdag in Hobart Alison Van Uytvanck versloeg, speelt Mertens tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 91) of een qualifier.

Alison Van Uytvanck (WTA 51) had geen geluk bij de loting. Ze moet in de eerste ronde de baan op tegen de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3). Vorig jaar speelden de twee voor het eerst tegen elkaar op het graveltoernooi van Rome. Wozniacki won toen met 6-1 en 6-4. Van Uyvanck werd bij haar vier vorige deelnames aan de Australian Open telkens in de eerste ronde gewipt.

View the full #AusOpen 2019 women's draw 👉 https://t.co/zJ77xpOy11 pic.twitter.com/qkbT9Q2oP0 #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Kirsten Flipkens (WTA 49) moet voorbij de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 33) om de tweede ronde te halen. Die versloeg ze vorig jaar op het graveltoernooi van Lugano in drie sets. Flipkens nam zo revanche voor de nederlaag in 2017 op het hardcourttoernooi van Boedapest. De 33-jarige Flipkens staat voor de elfde keer op de hoofdtabel in Melbourne. Een vierde ronde in 2013 (tegen Maria Sharapova) is haar beste uitslag. Vorig jaar werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld door Magdalena Rybarikova.

Ysaline Bonaventure (WTA 158) kan de vierde Belgische op de hoofdtabel worden. Ze moet dan wel vrijdag haar laatste kwalificatiewedstrijd tegen de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168) winnen.

Serena's road to 🏆



R1 Maria

R2 Peng

R3 Suárez Navarro

R4 Halep

QF Pliskova

SF Svitolina

F Kerber#AusOpen pic.twitter.com/lR29h7gOWF #AusOpen(@ AustralianOpen) link