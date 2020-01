Greet Minnen voor het eerst op hoofdtabel grandslam en meteen door naar tweede ronde: “Mijn tornooi is geslaagd” FDW

21 januari 2020

07u29 0 Australian Open ‘Game, set and match, Miss Minnen!’ Hoe mooi moet dit geklonken hebben in de 22-jarige oren van Greet Minnen (WTA 119). Een eerste grandslamzege – 7-6, 4-6, 7-5 tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA 94) – is toch altijd een kleine mijlpaal. In de tweede ronde van de Australian Open treft de Turnhoutse kwalificatiespeelster de in vorm zijnde Elena Rybakina (WTA 26).

“Ik ben héél blij”, lachte Greet Minnen na haar zege in twee uur en 39 minuten tegen het voormalige nummer 30 van de wereld, Aliaksandra Sasnovich. “Het was een zeer moeilijke match. Ik heb gevochten voor elk punt maar het was spannend tot het einde.” Zeg dat wel, begin derde set profiteerde Minnen van het ietwat wisselvallige tennis van de Wit-Russische om naar 4-1 uit te lopen. “Maar ik was erop voorbereid dat zij altijd beter tennist als ze achter staat”, zei Minnen. Sasnovich toonde dat ook en kwam terug tot 4-4. Bewonderenswaardig toch hoe de debutante daarna het hoofd koel hield om de overwinning over de streep te trekken. “Ik was soms wel een beetje gefrustreerd”, lachte de Kempense. “En gespannen ook. Maar dat is ergens normaal. Ik ben gelukkig kalm gebleven op het belangrijke momenten.” Daarin heeft Minnen flink wat vooruitgang geboekt met de hulp van een psycholoog (Gert-Jan Demuynck) “Ik heb veel aan dat mentale aspect gewerkt”, zei ze. “Daar heb ik inderdaad veel progressie in gemaakt.”

Bovendien kan Minnen natuurlijk altijd rekenen op de inbreng van haar partner Alison Van Uytvanck. “Zij heeft me echt wel goed geholpen vandaag, wat niet zo simpel was na haar nederlaag”, aldus onze landgenote. “Alison heeft alleszins veel ervaring in dit soort situaties.” Dan weet Minnen wat te doen voor aanvang van haar tweede ronde morgen (vannacht) tegen Elena Rybakina (WTA 26). “Ja, Alison heeft tegen haar gespeeld in Rosmalen en kent haar dus wel. Maar sowieso wordt dit een moeilijke match, Rybakina staat de laatste tijd echt op een wolk te spelen (ze haalde de finale in Shenzhen en won de titel in Hobart, red) Ik heb ook veel vertrouwen maar ik denk dat bij haar het vertrouwen nog wel wat hoger ligt. Maar ik geloof niet dat ze mij kent, dus daar kan ik misschien van profiteren.” Met een plaats net buiten de top 100 en 79.100 euro aan prijzengeld pakt Minnen alvast ook enkele fijne cadeautjes mee uit Melbourne. “Dat prijzengeld is een grote bonus voor mij”, glimlachte ze. “Ik heb niet zo veel verdiend de voorbije jaren, dus dit is echt wel veel geld voor mij. Mijn tornooi is geslaagd, ik kan niet klagen.”