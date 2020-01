Greet Minnen: “Het was geweldig om hier te staan” FDW/GVS

22 januari 2020

08u29 0

Greet Minnen (WTA 119) kon niet stunten tegen Elena Rybakina (WTA 26). “Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar Elena was vandaag beter. Maar mijn eerste grandslam geeft me veel vertrouwen. Het was geweldig om hier te staan. Een super-ervaring om mee te nemen. Ik hoop dat ik op dit elan kan verder gaan. Top 100? Dat is een doel dat ik wil halen dit jaar. Hopelijk komt dat er heel snel aan.”