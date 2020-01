Goffin zwoegt, maar knokt zich na heupblessure en knotsgekke partij voorbij Franse vriend naar derde ronde Australian Open XC

23 januari 2020

11u40 0 Australian Open David Goffin (ATP 11) heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Luikenaar won de eerste twee sets tegen zijn Franse vriend Pierre-Hugues Herbert (ATP 64), maar kreeg nadien last aan de heup. De Belg haalde het finaal na een slopende vijfsetter.

“Ik zal onze vriendschap even moeten vergeten en mijn wedstrijd spelen zoals ik altijd doe", klonk het vooraf bij Goffin. En dat deed hij (aanvankelijk) ook. De 29-jarige Belg ging verschroeiend van start en won zowaar elf punten op een rij. Herbert stond erbij en keek ernaar. De stand na amper zeven minuten: 3-0.

De Fransman probeerde het evenwicht te herstellen, maar maakte te veel fouten. Vooral omdat Goffin zijn opponent constant onder druk zette. Zo forceerde de Luikenaar bij een 4-1-stand een nieuwe break, waarna hij de set met succes uitserveerde: 6-1.

Beterschap bij Herbert in het tweede bedrijf. De Fransman spoelde het serverlies door met een love game en hield vervolgens gelijke tred met Goffin. Tot Herbert na een dubbele fout andermaal zijn service moest inleveren. Een mentale tik voor de nummer 64 van de wereld, die wat later een nieuwe break moest toestaan.

Op het eind van de tweede set ging Herbert een eerste keer door de opslag van onze landgenoot. Maar het inhaalmanoeuvre kwam te laat. Goffin sleepte ook het tweede bedrijf in de wacht: 6-4.

Vijfsetter na heupblessure

De Luikenaar duwde in de openingsfase van de derde set nog wat extra het gaspedaal in. Herbert had geen antwoord in huis en zag hoe Goffin wederom een bonus nam: 3-1. Maar de Belg kon dat niveau niet vasthouden. De Fransman keerde terug en won prompt drie spelletjes na elkaar. Op naar een tiebreak? Neen. Herbert ging door op zijn elan en trok zelfs het laken naar zich toe: 4-6.

Goffin bleef in de vierde set de fouten opstapelen, Herbert profiteerde en pakte spelletje na spelletje. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Goffin werd plots van het kastje naar de muur gespeeld. De Fransman wist niet wat hem overkwam. Herbert gunde zijn Belgische ‘copain’ slechts één game in het vierde bedrijf. Qu’est ce qui se passe? Het antwoord: hinder aan de heup.

Herbert rook bloed en ging nogmaals door de opslag van zijn Belgische tegenstrever. Maar niet veel later hingen de bordjes opnieuw gelijk. Met dank aan enkele dubbele fouten van Herbert. De stress om het af te maken? Goffin greep de reddingsboei en knokte zich alsnog naar de zege: 6-3. Bloed, zweet en tranen. De Rus Andrey Rublev (ATP 16) is in de derde ronde de tegenstander van Goffin.