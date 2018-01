Goffin treft Duitser en wordt bewierookt, ook Bemelmans en Mertens kennen tegenstander op Australian Open Redactie

09u14

Bron: Belga 1 BELGA Australian Open David Goffin (ATP 7) neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Duitser Matthias Bachinger (ATP 184). Ruben Bemelmans ( ATP 119) ontmoet de Fransman Lucas Pouille (ATP 18) en Elise Mertens (WTA 37) moet voorbij de 19-jarige Slovaakse qualifier Viktoria Kuzmova (WTA 125).

De 30-jarige Bachinger plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel in Melbourne. Hij speelde nooit eerder tegen de 27-jarige Goffin, het zevende reekshoofd in Australië.

"Tegen een qualifier spelen is altijd gevaarlijk", zegt Goffin. "Je weet nooit hoe hij tegenover jou zal staan. Hij kan vertrouwen hebben maar hij kan ook vermoeid zijn, vooral omdat de kwalificaties hier door de regen tot vandaag hebben geduurd. Zoiets kan veel energie kosten."

BELGA

Bij winst treft Goffin in principe de Fransman Julien Benneteau (ATP 58). Daarna wachten, in theorie, achtereenvolgens de Italiaan Fabio Fognini (ATP 27), de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 12) en in de kwartfinale titelhouder Roger Federer (ATP 2).

"Er zijn geen gemakkelijke lotingen meer", verzekert Goffin. "Er lopen zoveel goede spelers rond. Een kwartfinale tegen Federer zou formidabel zijn, maar dat is nog ver. Ik neem het match per match. Het hangt van zoveel dingen af. Vorig jaar moest ik (in de eerste ronde) tegen Opelka, een qualifier, vijf sets knokken terwijl het 35 graden was om door te stoten. We zien wel."

BELGA

Moeilijke klus voor Bemelmans

Ruben Bemelmans (ATP 119) verzekerde zich deze nacht na winst in de derde kwalificatieronde van een plaats op de hoofdtabel. Hij nam de maat van de jonge Zuid-Koreaan Duckhee Lee (ATP 195) met twee keer 6-4, in 1 uur en 20 minuten. De 29-jarige Limburger neemt het in de eerste ronde van de hoofdtabel op tegen de 23-jarige Fransman Lucas Pouille (ATP 18), het achttiende reekshoofd.

Het wordt hun vierde onderlinge duel. Pouille klopte Bemelmans vorige zomer in de eerste ronde van de US Open (6-3, 6-4, 6-4) en in 2016 in de kwalificaties van het toernooi in Dubai (6-2, 6-3). In 2013 was Bemelmans de beste in de tweede kwalificatieronde van de Australian Open (6-4, 6-1).

BELGA

Elise Mertens (WTA 37) staat in de eerste ronde tegenover de 19-jarige Slovaakse qualifier Viktoria Kuzmova (WTA 125), tegen wie de 22-jarige Limburgse nog nooit uitkwam.

"Ik ben blij hier te zijn. Het is altijd speciaal om aan een grandslam deel te nemen. De sfeer op de Australian Open is ook steeds heel ontspannen", zegt Mertens, die zaterdag haar titel verlengde in Hobart. "Ik heb deze winter heel goed kunnen werken. Vooral aan mijn service, om mijn percentage eerste opslagen te verbeteren. De omstandigheden in Hobart waren niet vanzelfsprekend (door de regen), maar ik ben er goed mee omgegaan. Ik kan er alleen maar vertrouwen uit halen."

Getty Images

"Goffin wordt dit jaar moeilijk te verslaan", voorspelt Federer

David Goffin heeft met zijn uitstekend najaar indruk gemaakt op de wereldtoppers. Volgens Roger Federer, die van Goffin verloor op de Masters, mag de 27-jarige Luikenaar uitkijken naar een knalseizoen waarin hij moeilijk te kloppen zal zijn.

"Ik denk dat hij een heel goed jaar zal kennen. Hij zal ongetwijfeld veel vertrouwen hebben geput uit zijn prestaties op het einde van vorig seizoen. Hij weet nu nog beter hoe hij grote matchen moet aanpakken en de beste spelers het vuur aan de schenen kan leggen", vertelde Federer aan de vooravond van de Australian Open in Melbourne.

Getty Images

"Dat hij mij en Rafa kon verslaan op hetzelfde toernooi, is een prestatie die hij misschien niet meer zal kunnen herhalen. De finale van de Davis Cup bereiken, zal hem ook doen groeien als speler. Ik denk dus dat hij moeilijk te verslaan wordt. Qua leeftijd zit hij in zijn beste jaren. Hij wordt een lastige tegenstander, zonder twijfel."

De 36-jarige Zwitser voelt zich klaar om zijn titel down under te verdedigen, al beschouwt hij zichzelf niet als dé favoriet. "Ik ben met vertrouwen naar hier afgereisd", verzekert de tennislegende. "De Hopman Cup in Perth is perfect verlopen. Vorig jaar tastte ik wat in het duister omdat ik terugkeerde uit blessure. Ik bevond mij in de situatie waarin Djokovic en Wawrinka vandaag verkeren. Nu is het anders. Uiteraard hoop ik een aantal overwinningen te boeken maar daarom zie ik mezelf nog niet als favoriet. Ik denk niet dat een speler van 36 jaar de favoriet van een toernooi kan zijn."

EPA

Vier Belgen komen morgen in actie

Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck en Ruben Bemelmans werken maandag op de Australian Open in Melbourne hun wedstrijd van de eerste ronde af.

Flipkens (WTA 75) opent op court vijf de debatten met een duel tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 84). De match begint om 11 uur lokale tijd (1u 's nachts in België).

Van Uytvanck en Mertens komen in actie op court 20. Van Uytvanck (WTA 77) speelt de openingsmatch tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 81), Mertens (WTA 37) werkt het vierde en laatste duel af, tegen de Slovaakse qualifier Viktoria Kuzmova (WTA 125).

Ruben Bemelmans (ATP 119) staat in de vierde match op court 7 tegenover de Fransman Lucas Pouille (ATP 18).

Programma van maandag:

(eerste matchen beginnen om 11u lokale tijd, 1u in België)

. Rod Laver Arena

Jelena Ostapenko (Let/7) - Francesca Schiavone (Ita)

Venus Williams (VSt/5) - Belinda Bencic (Zwi)

Grigor Dimitrov (Bul/3) - Dennis Novak (Oos)

niet voor 19u (9u in België)

Rafael Nadal (Spa/1) - Viktor Estrella Burgos (Dom)

Daria Gavrilova (Aus/23) - Irina Falconi (VSt)

. Margaret Court Arena

Sloane Stephens (VSt/13) - Shuai Zhang (Chn)

Mathew Ebden (Aus) - John Isner (VSt/16)

Samantha Stosur (Aus) - Monica Puig (PRi)

avondsessie

Mihaela Buzarnescu (Roe) - Caroline Wozniacki (Den/2)

Kevin King (VSt) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra/15)

. Hisense Arena

Sofia Kenin (VSt) - Julia Goerges (Dui/12)

Timea Babos (Hon) - Coco Vandeweghe (VSt/10)

Yen-Hsun Lu (Twn) - Marin Cilic (Kro/6)

Nick Kyrgios (Aus/17) - Rogerio Dutra Silva (Bra)

. Court 5

++ Kirsten Flipkens (BEL) - Alison Riske (VSt)

. Court 7

(vierde wedstrijd)

++ Ruben Bemelmans (BEL) - Lucas Pouille (Fra/18)

. Court 20

++ Alison Van Uytvanck (BEL) - Petra Martic (Kro)

(vierde wedstrijd)

++ Viktoria Kuzmova (Slk) - Elise Mertens (BEL)

Mertens, 37e, zakt ondanks toernooiwinst een plaats op WTA-ranking

Elise Mertens begint als het nummer 37 van de wereld aan de Australian Open. Zaterdag verlengde Mertens haar titel in het Australische Hobart. Niettemin moet ze een plaats inleveren op de WTA-ranking.

Kirsten Flipkens gaat eveneens licht achteruit. 'Flipper' zakt twee plaatsen en staat 75e. Alison Van Uytvanck, de derde Belgische op de hoofdtabel down under, wint een positie en is 77e. Yanina Wickmayer, die in Melbourne sneuvelde in de kwalificaties, klimt een plaatsje naar nummer 116.

In de top van het klassement zijn er geen verschuivingen. De Roemeense Simona Halep blijft de ranking aanvoeren voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza.

Angelique Kerber won de titel in Sydney en ziet die toernooizege vertaald in zes plaatsen winst. De Duitse springt naar nummer 16.