Goffin puft even en ex-laureaten maken prima comeback: dit gebeurde er op de tweede dag in Melbourne Redactie

13u23 0 BELGA David Goffin. Australian Open Melbourne calling. Halverwege januari neemt het tennisjaar een eerste hoge vlucht met de Australian Open. Met Mertens, Van Uytvanck, Flipkens, Bemelmans en Goffin verschijnen vijf Belgen aan de start. Op deze pagina vindt u elke dag een overzicht van alle prestaties.

Even schrikken voor Goffin

David Goffin (ATP 7) moest even zwoegen om op toerental te komen maar geraakte uiteindelijk toch redelijk eenvoudig met 6-7, 6-3, 6-2, 6-4 voorbij Matthias Bachinger (ATP 182) in de tweede ronde van de Australian Open. Daarin wacht de Franse veteraan Julien Benneteau (ATP 59).

Lees het verslag van de wedstrijd HIER.

BELGA

Favorieten starten goed

Alle toppers uit het mannentennis waren meteen op de afspraak. Djokovic doorstond tegen de Amerikaan Donald Young zijn eerste echte test. De Serviër, zesvoudig winnaar in Melbourne, won in drie sets: 6-1, 6-2, 6-4. Ook Stan Wawrinka en Roger Federer verzekerden zich van een plek in de tweede ronde.

Lees er HIER meer over.

Photo News Novak Djokovic.

Sharapova vlot door

Een prima rentree van Djokovic na maanden blessureleed, maar ook Maria Sharapova kende een succesvolle comeback, nota bene op het toernooi waar ze twee jaar geleden positief werd bevonden op meldonium. De Russische, die de Australian Open in 2008 won, was in de eerste ronde veel te sterk voor de Duitse Tatjana Maria: 6-1, 6-4. Ook de Roemeense Simona Halep - de nummer één van de wereld - en de Spaanse Garbine Muguruza kenden weinig moeite.

Lees er HIER meer over.

EPA Maria Sharapova.

Tegenstander Mertens: "Het wordt een moeilijke wedstrijd"

Daria Gavrilova is morgen de tegenstandster van Elise Mertens in de tweede ronde van de Australian Open. De 23-jarige Australische van Russische afkomst won haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Irinia Falconi met 6-1, 6-1 in nauwelijks een uur. "Het wordt een moeilijke wedstrijd. Ze speelt goed tennis in Australië en ik denk dat ze vertrouwen heeft nadat ze haar titel in Hobart heeft verlengd", aldus het nummer 23 van de wereld.

Lees HIER wat de volgende opponente van Mertens nog meer te zeggen had.

EPA