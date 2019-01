Goffin moet eerste set prijsgeven, maar raakt nadien onder stoom en staat in derde ronde Australian Open MH

17 januari 2019

09u43 0 Australian Open David Goffin heeft zich geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. De Luikenaar moest tegen de Roemeen Marius Copil (ATP 61) de eerste set prijsgeven, maar raakte nadien onder stoom: 5-7, 7-5, 6-2 en 6-4.

“Hij is fit en in vorm, maar nu heeft hij zeges nodig. Ik zou hem graag dit jaar nog solider zien. Vooral mentaal. Hij moet nog hardnekkiger worden”, aldus coach Thierry Van Cleemput vooraf. Wel, Goffin toonde zich weerbaar tegen de 1m93 grote Copil. De Roemeen -voornamelijk terend op zijn service en nooit eerder in de tweede ronde van een grandslamtornooi- won dan wel de eerste set, nadien nam Goffin het commando over. Voor set twee moest hij nog knokken, de derde en vierde set liepen een stuk vlotter.

In de derde ronde wacht met de 22-jarige Danill Medvedev (ATP 19) mogelijk een taaie klant. De Rus neemt het in zijn tweede ronde op tegen de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 81). Meer dan waarschijnlijk een eerste échte test dus voor Goffin, die eerder nog aangaf te kampen met een kleine vertrouwenscrisis. In elk geval doet het 21e reekshoofd al beter dan vorig jaar, toen hij in de tweede ronde sneuvelde. Zijn beste resultaat in Melbourne is een kwartfinale in 2017.