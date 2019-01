Goffin maakt zich op voor treffen met stevige Roemeen: “Ik voel dat mijn niveau stijgt, geen paniek dus” MH

16 januari 2019

11u34

Bron: Belga 0 Australian Open David Goffin (ATP 22) wil morgen de poorten van de derde ronde open beuken op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Luikenaar, die in de openingsronde vlot de maat nam van de Chileen Christian Garin (ATP 86), neemt het dan in Melbourne op Court N.7 op tegen Marius Copil (ATP 61). De 28-jarige Roemeen kon nooit eerder schitteren op een grandslamtoernooi en lijkt dus een haalbare kaart, maar liet in de herfst van vorig jaar in het Zwitserse Bazel plots een finaleplaats optekenen, na zeges tegen onder meer Marin Cilic en Alexander Zverev.

“Copil is een krachtige speler”, weet Goffin te vertellen. “Met zijn service kan hij verwoestend uithalen, dat is dan ook zijn belangrijkste wapen. In zijn spel kan hij daarnaast veel variatie brengen, met slices en een goeie backhand. Hij speelt agressief en zal me proberen onder druk te zetten. Ik zal dus solide en geconcentreerd moeten spelen om een resultaat neer te zetten.”

Goffin bereidt zich in alle rust voor op het duel, het tweede tussen beide spelers nadat Goffin in 2016 in Antwerpen al eens met 5-7, 6-1 en 6-3 aan het langste eind trok. Woensdagnamiddag trainde hij een uurtje met de Rus Evgueni Donskoy (ATP 95) in het National Tennis Center. “Sinds enkele dagen voel ik dat mijn niveau stijgt, geen paniek dus. Dat is voor mij het bewijs dat we de afgelopen weken goed gewerkt hebben. Het moeilijkste is echter dat niveau overbrengen naar een wedstrijd. In de openingsronde was het al goed en nu komt het erop aan dat voort te zetten.”

Copil kent Goffin al van bij de junioren en dat kan in het voordeel van de Roemeen spelen. “Mijn tactiek ga ik hier niet uit de doeken doen”, lachte Copil. “Maar het is wel duidelijk dat ik druk moet proberen te zetten. Zo heb ik eerder al topspelers geklopt. David is een intelligente en toffe kerel. Het zal dan ook een spannende wedstrijd worden.”

De stevige Roemeen (1m93 en 87kg) komt in Melbourne uit de eerste ronde met een overwinning in drie sets (6-3 en twee keer 6-4) tegen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 110) op zak. “Die zege heeft me deugd gedaan, want ik had in Doha en Auckland telkens in de eerste ronde verloren. Bovendien kon ik het in drie sets afmaken en zo heb ik niet te veel energie verbruikt. Het is duidelijk dat de snelle banen hier een voordeel zijn voor mij”, besloot de Roemeen.

Mertens-tegenstandster Gasparyan vecht terug na drie knieoperaties

Margarita Gasparyan (WTA 91) is morgen de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 22) in de tweede ronde van het Australian Open. In de eerste ronde haalde de 24-jarige Russin het in drie sets (4-6 en twee keer 6-2) van de Chinese Zhu Lin (WTA 118) en zo won ze in Melbourne haar eerste wedstrijd in drie jaar.

Gasparyan heeft immers jaren blessureleed achter de rug. Van juli 2016 tot april 2018 was ze niet op de courts terug te vinden. De Russin onderging in totaal drie operaties aan de linkerknie. “Het zou een simpele operatie aan de meniscus worden, uiteindelijk bleek dat er complicaties waren. Het was moeilijk om daarmee om te gaan, eens te meer omdat ik 2016 van start was gegaan met een achtste finale hier in Melbourne tegen Serena Williams. Sinds mijn operaties werk ik beetje bij beetje aan mijn comeback. 2018 sloot ik in Tashkent in schoonheid af met een eerste WTA-titel, en kwartfinales in Linz en Luxemburg. Nu ben ik al blij dat ik in de tweede ronde sta, op mijn lievelingstoernooi”, vertelde Gasparyan.

Door haar afwezigheid van bijna twee jaar stond ze ook nog nooit eerder tegenover Elise Mertens. “Ik weet wel dat zij de voorbije jaren veel vooruitgang geboekt heeft. Ik herinner me nog dat ik op televisie naar haar kwartfinale tegen Svitolina aan het kijken was. Dat was echt indrukwekkend. Ik weet dus dat het niet eenvoudig zal worden, maar vorig jaar heb ik Kiki Bertens ook geklopt in Linz. Waarom zou dit dan niet kunnen? Mijn mentaliteit zit goed en daarnaast kan ik terugvallen op een goede service en een stevige backhand.”