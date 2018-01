Goffin legt het loodje tegen Benneteau, Fransman wint in verzengende hitte na vier sets Filip Dewulf

18 januari 2018

Verrassing Down Under. In een verzengende hitte smolt David Goffin (ATP 7) weg tegen Julien Benneteau (ATP 59). Met 6-1, 6-7, 1-6, 6-7 kwam er een (veel te ) vroeg einde aan zijn Australian Open.

Onmenselijk de temperaturen op Melbourne Park vandaag. Dicht tegen de 40 graden maar desondanks vond de tornooidirectie dat geen reden om de ‘Heat Rule’ (het stopzetten van de wedstrijden omwille van een combinatie van hitte, luchtvochtigheid en nog andere factoren) door te voeren. David Goffin en Julien Benneteau mochten in de sauna van baan twee proberen een fatsoenlijke tennismatch te spelen.

Voor Goffin leek er op het eerste zicht geen vuiltje aan de lucht, op achttien minuten tijd won hij de eerste set. Dat Benneteau nog niet ‘opgewarmd’ was bleek bij de start van set twee toen hij meteen door de service van onze landgenoot ging. Goffin ging bleker en bleker ogen en acteren. Met zijn service – hij zou eindigen met 20 aces – sleepte hij er nog wel een tiebreak uit maar die ging naar de agressievere Fransman. Bij Goffin, geen fan van hoge temperaturen, ging het licht nu helemaal uit: de derde set was een hapje voor de 36-jarige Benneteau.

Begin vierde set leek Goffin nog eenmaal een tandje bij te steken, maar een vroege break werd snel ongedaan gemaakt door Benneteau die daarna bij 5-4 zelfs twee matchpunten onbenut liet. De 27-jarige Luikenaar knokte met alles dat hij nog in zich had naar een setpunt bij 6-5 in de vierde set, maar dat werd dan weer ontmanteld door Benneteau.

De spanning was op dat moment om te snijden, terwijl enkele Franse supporters hun landgenoot probeerden klaar te stomen voor de tiebreak. Daarin liep Goffin 4-2 uit, maar kon hij dat momentum niet vasthouden. Na net geen drie uur tennis in de oven van Melbourne Park boekte Benneteau een onwaarschijnlijke overwinning – hij is bezig aan zijn allerlaatste seizoen – en Goffin een ontgoochelende nederlaag. Gezien zijn status van zevende reekshoofd en genoemd als outsider voor de titel zag niemand deze misstap aankomen.

David Goffin: “Had geen goed gevoel”

Davif Goffin toonde zich vanzelfsprekend ontgoocheld maar tegelijkertijd nuchter. “Dit was een slechte match en een nederlaag, maar ook niet meer dan dat”, zei hij. “We gaan dat rustig analyseren en bekijken hoe we het vervolg aanpakken. Het seizoen is nog lang.” Over de wedstrijd zelf tastte de Luikenaar een beetje in het duister over de mogelijke oorzaken. “Het waren zware omstandigheden voor iedereen”, duidde hij op de bijna 40 graden. “Ik sloeg enorm veel fouten en kon mijn spel niet brengen. Ik had geen goed gevoel in mijn racket. De ballen vlogen door de lucht en ik had weinig controle. En toch had ik nog kansjes om naar een vijfde set te gaan. Maar in de beide tiebreaks heeft hij echt goed geserveerd en dat heeft hem flink geholpen.” Goffin wilde uiteindelijk nog niet te ver vooruitkijken. Ook al staat de Davis Cup tegen Hongarije begin februari in Luik op zijn programma. “We gaan zien wat we gaan doen”, besloot hij. “Maar er is nog geen enkele beslissing genomen.”

Benneteau voelde David Goffin bezwijken onder loden hitte

"Dit is een zege die me geweldig tevreden stemt", reageerde Benneteau. "Spelen met een temperatuur van 38 graden op het veld was een echte hel", verklaarde Benneteau aan Eurosport. "Het was vandaag niet echt mogelijk om te tennissen, maar deze omstandigheden hebben me allicht een voordeel gegeven. Ik zag dat David niet van die hitte hield. Met mijn ervaring en door me volledig te geven heb ik hem kunnen kloppen."

"Deze overwinning doet geweldig veel deugd", vervolgde Benneteau. "Niet onlogisch, want ik klop op mijn 36e voor de eerste keer op een grandslam een speler uit de top tien. Na de eerste set ging ik al in het rood, maar ik ben me blijven inzetten. Ik heb tegen Goffin blijk gegeven van erg veel doorzettingsvermogen, mijn sterke punt."

