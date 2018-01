Goffin klaar voor Australian Open: "Mijn status veranderd? Voor mij niet" Filip Dewulf

08u23 0 BELGA Australian Open Knie, tennis en vertrouwen: alles gaat goed met David Goffin. De vraag is of dat volstaat om zich door een loodzwaar parcours richting eindstadium van de Australian Open te wringen. "Ik bekijk match per match", aldus Goffin. Morgen is dat een partij tegen kwalificatiespeler Bachinger.

David Goffin startte 2018 zoals hij 2017 eindigde: gezwind. Drie overtuigende zeges op de Hopman Cup en een degelijke voorbereidingswedstrijd op de Kooyong Classic. En de laatste week trainingsuitjes tegen de betere tegenstander. "Ik heb vandaag (zaterdag, red.) nog tegen Sascha Zverev gespeeld, eerder tegen Federer en Dimitrov", zei Goffin. "Het waren goede trainingen van een zeer hoog niveau, die zorgden voor een fijn gevoel. Bovendien hebben we alle omstandigheden afgetoetst: op een grote baan, op een kleine baan, met het dak dicht en we hebben ook een dag in de hitte gespeeld."

Na de winterpauze wordt er wel eens met argusogen naar de concurrentie gekeken om te zien of er iets veranderd is in hun spel of houding. "Ik houd mij daar niet zo mee bezig", glimlachte Goffin. "Natuurlijk valt het wel op als er ergens een technische aanpassing is doorgevoerd of een andere aanpak wordt gehanteerd met een nieuwe coach. Dat maakt me wel nieuwsgierig, maar ik concentreer me toch vooral op mijn eigen spel."

