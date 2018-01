Goffin bezwijkt in sauna, het nummer 3 pakt haar koffers en Cornet op haar hoede voor Belgische hoop: dit was de vierde dag in Melbourne Redactie

18 januari 2018

14u14 0 Australian Open Melbourne calling. Halverwege januari neemt het tennisjaar een eerste hoge vlucht met de Australian Open. Met Mertens, Van Uytvanck, Flipkens, Bemelmans en Goffin verschijnen vijf Belgen aan de start. Op deze pagina vindt u elke dag een overzicht van alle prestaties.

Exit Goffin

Verrassing Down Under. In een verzengende hitte smolt David Goffin (ATP 7) weg tegen Julien Benneteau (ATP 59). Met 6-1, 6-7, 1-6, 6-7 kwam er een (veel te ) vroeg einde aan zijn Australian Open. "Het waren zware omstandigheden voor iedereen", duidde hij op de bijna 40 graden. "Ik sloeg enorm veel fouten en kon mijn spel niet brengen."

Lees HIER het volledige verslag!

Bijltjesdag

Niet enkel Goffin, ook Garbiñe Muguruza (WTA 3) en Stan Wawrinka (ATP 8) mogen vroeger dan verwacht hun koffers pakken. Simona Halep - het nummer één bij de vrouwen - en Roger Federer brachten hun opdracht wel tot een goed einde.

Lees er HIER meer over!

Cornet op haar hoede voor Mertens

Serieuze tegenstand in ronde drie vannacht voor Elise Mertens. Alizé Cornet stond al ooit in de top 20 van de wereld en heeft naast het nodige theater op de baan ook nogal wat vechterskwaliteiten. "Elise speelt momenteel met heel veel vertrouwen. Zij heeft eerder een counterspel met een heel goede verdediging. Waarschijnlijk wordt het dus een lange, fysieke en fel bevochten match", vertelt de 27-jarige Française.

Lees HIER het hele interview alsook de kijk van Mertens op het duel.

Temperaturen swingen de pan uit

Terwijl een stevige januaristorm vandaag over ons land trekt, gaan de tennissers op de Australian Open gebukt onder de loden hitte Down Under. In Australië is het op dit moment volop zomer en dat heeft zo zijn invloed: 39°C in de lucht, 68 (!)op de grond.

Leer HIER meer over de helse temperaturen!

Flipkens onderuit in het dubbel

Ook voor Kirsten Flipkens, die al uitgeschakeld werd in de tweede ronde van het enkelspel, zit de Australian Open na een nederlaag in het dubbelspel er volledig op. In de openingswedstrijd op tennisbaan 22 van het Melbourne Park verloor de Belgische, die een duo vormde met de Italiaanse Francesca Schiavone -die in 2010 nog Rolland Garros won- van het zesde reekshoofd, de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yifan. In 1 uur en 2 minuten werd het 6-3 en 6-2.

Lees er HIER alles over!