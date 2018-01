Glunderende Elise Mertens in Facebook Live met organisatie: "Ik zal nu met een kap moeten rondlopen in België" YP

23 januari 2018

08u18

Bron: Facebook Australian Open 14

Amper bekomen van haar nieuwe stunt tegen Elina Svitolina, gaf Elise Mertens al acte de présence in een Facebook Live met de organisatie. Daarbij ging het natuurlijk over het droomparcours dat ze aan het afleggen is Down Under, over haar coach, maar ook over haar bekendheid in België. "Of ik veel herkend word in België? Dat valt normaal gezien goed mee, maar dat zou na de Australian Open wel eens veranderd kunnen zijn. Ik zal nu met een kap moeten rondlopen", klonk het al grappend. Bekijk het hele gesprek in de video hierboven.