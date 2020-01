Gillé en Vliegen kijken uit naar duel met titelverdedigers: “Beschikken over wapens om het hen lastig te maken” XC

22 januari 2020

12u29

Bron: Belga 0 Australian Open Sander Gillé en Joran Vliegen versloegen bij hun debuut op de hoofdtabel van de Australian Open de Spanjaarden Pablo Andujar en Feliciano Lopez. Na een uur en acht minuten hadden ze de 6-4, 6-1 zege op zak.

"We zijn heel tevreden over dit debuut", reageerde Gillé. "Het was een goede wedstrijd. We hebben ons aan het wedstrijdschema gehouden, hielden de zaken simpel en speelden onze sterke punten uit. Ze hebben ons nooit in de problemen gebracht. We moesten niet één breakkans toestaan en heel wat returns vielen in het terrein. We zijn dus heel gelukkig."

In de volgende ronde wachten mogelijk de titelverdedigers, het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Die moeten wel nog voorbij de Italiaan Simone Bolelli en de Fransman Benoît Paire. "Het is een wedstrijd die we zonder druk kunnen aanvatten", benadrukt Vliegen. "We zijn ervan overtuigd dat we over de wapens beschikken om het hen lastig te maken. Tegen hen moet alles goed zitten. Maar het vertrouwen is aanwezig en op een goeie dag is in het dubbel veel mogelijk. Zij (Herbert en Mahut, red) staan net als de Colombianen Cabal en Farah, die we in de finale van de Davis Cup ontmoetten, boven de rest. Die mannen doen alles goed, opslag, volley, return en ze laten niets aan de tegenstander. Het is indrukwekkend en het wordt een mooie uitdaging.”