Geweldige Rafael Nadal in Melbourne ook niet af te stoppen door ‘Griekse God’ Tsitsipas: 6-2, 6-4 en 6-0 ODBS

24 januari 2019

11u38 1 Australian Open Een wissel van de macht? ‘Next Gen’ dat het overpakt? Vergeet het - niet met deze Rafael Nadal (32). Hij gaf Stefanos Tsitsipas (20), die na zijn winst in de achtste finale tegen Roger Federer definitief als ‘Griekse God’ door het leven gaat, een pak slaag dat hij van zijn leven niet zal vergeten. Oppermachtig was een genadeloze Nadal: 6-2, 6-4, 6-0, na nog geen twee uur. Rafa speelt de finale, zijn vijfde in Melbourne en 25ste in totaal al, tegen de winnaar van Djokovic versus Pouille.

Nieuwe jongens, de ‘volgende generatie’ in het tennis, kloppen aan de poort. Murray haakte (definitief?) af, Federer sneuvelde, Djokovic overleeft nog wel, maar Rafael Nadal (ATP 2) - die gunt al dat aanstormend talent niet eens een set. Sterker nog, in set drie kon Tsitsipas (ATP 15) lang zijn puntjes op één hand tellen. De Australiër De Minaur, de Amerikaan Tiafoe en nu de Griek Tsitsipas: nog lang niet opgewassen tegen deze Nadal. John McEnroe, vanuit zijn commentaarbox in de Rod Laver Arena: “Ongelooflijk. Rafa is ‘on fire’. Brutaal efficiënt. Een statement van Nadal.” En dat nadat hij eerder deze maand in Brisbane nog gekwetst moest afzeggen.

Nadal heeft gewoon een andere speelstijl als de anderen. Hij doet je slecht spelen. Ik noem dat een talent.

Alleen in de tweede set leek Tsitsipas even gelijke tred te kunnen houden, maar Nadal bleef variëren. Om dan in set nummer drie met hemels tennis uit te pakken. Masterclass van de meester. “Misschien wel de beste set die ik Nadal ooit zien spelen heb op hardcourt”, aldus analist Mats Wilander op Eurosport. “En dan heb ik het niet eens over zijn vechtlust, maar wel over de manier waarop hij de bal raakte. Onweerstaanbaar.” Tsitsipas, die na Federer (ATP 3) ook Bautista Agut (ATP 23) klopte, gaat dan wel niet de geschiedenis als de jongste finalist in Melbourne ooit na Carlos Moya, hij verlaat de Australian Open wel als de toernooisensatie.

Tsitsipas was, begrijpelijk, teleurgesteld. “Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat ik van deze match kan meenemen. Ik kan er niets positiefs over zeggen. Ik won amper zes spelletjes. Het voelde als een volledig andere dimensie van tennis. Ik ben tevreden over mijn prestaties tijdens het toernooi maar tegelijkertijd voel ik ontgoocheling. Ik had het vandaag beter kunnen doen.” Volgens Tsitsipas beschikt Nadal over een bijzonder talent om zijn tegenstander slecht te laten spelen. “Hij geeft je geen ritme. Hij heeft gewoon een andere speelstijl als de anderen. Hij heeft een talent dat niemand anders heeft. Ik heb dat nooit eerder bij een andere speler gezien. Hij doet je slecht spelen. Ik noem dat een talent.”

Zondag speelt Nadal om de titel tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) of de Fransman Lucas Pouille (ATP 31). Die ontmoeten elkaar vrijdag in de tweede halve finale. De Spanjaard doet dan een gooi naar zijn tweede eindzege in Melbourne, precies tien jaar na zijn eerste triomf ‘down under’. Drie keer verloor Nadal de finale (in 2012, 2014 en 2017). Vorig jaar botste hij in de kwartfinale op de Kroaat Marin Cilic.

“Of ik nog beter kan spelen? Hopelijk wel ja”, lachte Nadal na zijn vlotte kwalificatie. “Deze court en dit publiek geven me altijd een goed gevoel en veel energie. Mijn shirt zonder mouwen? In deze hitte heb ik dankzij mijn zweetband zo meer grip op de rechterarm voor mijn forehand. (lacht) En het doet me jong voelen. Die clash tussen generaties, dat is het leuke aan de sport. Knap dat ze hier nu al staan en meedoen voor de prijzen. Tsitsipas heeft alles om grandslams te winnen. Als je op die leeftijd al in de halve finale staat, belooft dat veel goeds.”

Nadal gaat zondag voor een achttiende titel (11x Roland Garros, 3x US Open, 2x Wimbledon, 1x Australian Open). Federer is met twintig stuks recordhouder.

