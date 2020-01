Geen Rafael Nadal in halve finales Australian Open: Dominic Thiem vloert Spaanse nummer één in vier sets YP

29 januari 2020

13u56

Bron: Belga 4 Australian Open Dominic Thiem (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De 26-jarige Oostenrijker klopte na een hoogstaande wedstrijd de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) in de kwartfinales in vier sets: 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6 en 7-6 (8/6). De partij op het hardcourt in Melbourne duurde 4 uur en 14 minuten.

Thiem sleepte de twee eerste sets na een tiebrak in de wacht, maar Nadal rechtte in set drie de rug. De Oostenrijker vond in de vierde set, die opnieuw erg felbevochten was, nog net voldoende kracht om de Spaanse topper af te houden. Thiem neemt het in de halve finales op tegen Alexander Zverev (ATP 7). De 22-jarige Duitser plaatste zich voor het eerst ooit voor de halve finales van een grandslamtoernooi na winst tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 15) in vier sets (1-6, 6-3, 6-4 en 6-2).

“Ik kende op belangrijke momenten wat geluk”, reageerde de Oostenrijker. “De bal viel dan net goed voor mij. Maar Rafael is een van de beste spelers ter wereld, om hem te kloppen heb je wat geluk nodig. Toen ik voor de wedstrijd kon serveren, sloeg de spanning wat toe. Me tegen Nadal plaatsen voor mijn eerste halve finale hier in Melbourne voelt heel speciaal.”

Thiem-Zverev

Nadal won in Melbourne nog maar een keer, in 2009. Vorig jaar haalde de Spanjaard de finale, maar daarin was Novak Djokovic (ATP 2) te sterk. Thiem sneuvelde vorig jaar in de tweede ronde. Een plaats in de vierde ronde (2017 en 2018) was tot dusver zijn beste resultaat. Thiem neemt het in de halve finales op tegen Alexander Zverev (ATP 7). De 22-jarige Duitser plaatste zich voor het eerst ooit voor de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi na winst tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 15). Thiem leidt in de onderlinge duels tegen Zverev met 6-2. “We zijn goede vrienden, ik ben heel blij dat hij zijn eerste halve finales zal afwerken”, zei Thiem. “We zullen uiteraard beiden ons beste beentje voorzetten. We troffen mekaar al tweemaal op Roland Garros (Thiem won telkens, red.), we weten dus hoe het voelt om elkaar op een Grand Slam in de ogen te kijken. Het wordt een geweldig duel.”

In de andere halve finale bikkelen titelverdediger Djokovic (ATP 2) en de Zwitser Roger Federer (ATP 3) om een stek in de finale.