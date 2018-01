Geen enkele grandslamtitel, vijf matchballen om de oren en 736 minuten op de court: de vrouwenclash down under in cijfers Glenn Van Snick

26 januari 2018

19u00

Bron: L'Equipe 0 Australian Open De nummers één en twee lijnrecht tegenover elkaar én beiden op zoek naar de eerste grandslam uit hun carrière. Dat belooft. Wellicht wordt de vrouwenfinale van de Australian Open een duel op het scherpst van de snee. Maar wat moet u allemaal weten over de eindstrijd tussen Simona Halep en Caroline Wozniacki? De clash down under in cijfers.

0

Raar maar waar: Halep (WTA 1) en Wozniacki (WTA 2) wisten beiden nog géén grandslamtoernooi achter hun naam te schrijven. De huidige nummer één moest tweemaal het onderspit delven in de finale van Roland Garros (2014 en 2017), haar Deense opponente greep evenveel keer naast de trofee van de US Open (2009 en 2014).

2

Amper twee spelletjes kon Halep winnen tijdens hun laatste confrontatie. Op de Masters in Singapore werd ze door Wozniacki van het kastje naar de muur gespeeld: 6-0 en 6-2 Bovendien trok de Deense de voorbije drie confrontaties telkens aan het langste eind.

5

Halep moest vijf matchpunten wegwerken om deze finale in Melbourne te bereiken: drie tegen Lauren Davis in de derde ronde en twee tegen Angelique Kerber in de halve finale. Wozniacki kroop twee keer door het oog van de naald.

11

Halep is on fire. Het nummer één verloor dit jaar nog geen enkele partij. Ze won alle 11 wedstrijden in 2018, waaronder zeven duels in twee sets.

38

Het is 38 jaar geleden dat twee speelsters in de finale van de Australian Open tegenover elkaar stonden en nog geen grandslamtitel op het palmares hebben. In 1980 waren Hana Mandlikova en Wendy Turnbull hetzelfde lot beschoren.

74

Anderhalf jaar geleden zakte Wozniacki terug naar de 74ste plaats op de WTA-ranking nadat ze pijnlijk werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in New Haven. Sinds haar 17de stond ze nooit lager. De voorbije 18 maanden zorgde de Deense dus voor een straffe comeback.

83

Zoveel weken voerden beide dames samen de ranking aan. Wozniacki stond 67 weken op nummer één, Halep staat nu al 16 weken bovenaan te pronken.

313

Haalt Wozniacki haar slag binnen, wordt zij de nieuwe nummer één. 313 weken nadat ze in januari 2012 het hoogste schavotje moest afgeven aan Victoria Azarenka.

736

In totaal stond Halep 736 minuten op het tenniscourt om deze finale te bereiken. De Roemeense vocht onder andere 3 uur en 47 minuten om zich te ontdoen van Davis. Wozniacki daarentegen heeft 'slechts' 610 minuten in de benen.