Geen 40ste grandslam op rij voor Wickmayer: "Hopelijk dooft carrière niet uit" Bart Fieremans

08u00 0 BELGA Australian Open 39 grandslams op rij voor Yanina Wickmayer: die recordreeks voor een Belgische tennisser stopte gisteren in de kwalificaties van de Australian Open. Wickmayer beleeft haar grootste carrièredip sinds haar opmars in 2008.

De Australische Priscilla Hon (WTA 211) blokkeerde in de tweede kwalificatieronde in drie sets (2-6, 7-5 en 6-1) de weg van Wickmayer. Meteen eindigt een voor Wickmayer en België unieke reeks: sinds de Australian Open van 2008 nam Wickmayer onafgebroken aan alle grandslams deel: 39 op rij, waarbij die uitschieter met de halve finale in de US Open 2008 blijft heugen.

Tevoren bezat Sabine Appelmans met 32 grandslams op rij de langste reeks in het Belgische damestennis. Zij is ook de Belgische speelster die in totaal het meeste grandslams (44) speelde, méér dan Kim Clijsters en Justine Henin (elk 35). “Leuk dat ik toch nog één record heb”, lacht Appelmans.

Zij wil Wickmayer een hart onder de riem steken: “Yanina beleeft nu een moeilijke periode, maar ik heb het gevoel dat er nog meer inzit en ze kan terugkeren om op haar condities nog iets moois te verwezenlijken."

Volgens Appelmans is het uiteraard aan Wickmayer zelf om zich over haar tennistoekomst te bezinnen. “Alleen zij kan weten of ze nog de passie of kracht heeft om door te gaan. 28 jaar is op zich jong – maar ik was ook gestopt toen ik 28 jaar was. Eenmaal de dertig nadert zet je dingen in perspectief. Yanina stond er ook al heel jong, die jaren tellen bijna dubbel. Maar het zou jammer zijn als haar carrière nu uitdooft. Ik wens haar een mooier einde van haar carrière toe. Dan is het wel belangrijk om grandslams te blijven spelen, ook financieel geeft dat rust.”

BELGA

BELGA