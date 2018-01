Gavrilova: "Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen Mertens" LPB

09u52

Bron: Belga 0 EPA Daria Gavrilova. Australian Open Daria Gavrilova (WTA 23) is de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 37) in de tweede ronde van de Australian Open. De 23-jarige Australische van Russische afkomst won haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Irinia Falconi (WTA 131) met 6-1, 6-1 in nauwelijks een uur.

"Ik ben tevreden", zei Gavrilova. "De eerste rondes zijn altijd een beetje spannend. Ik denk dat ik goed ben omgegaan met de omstandigheden. Ik was voldoende agressief en speelde ontspannen. Ik was niet bang om naar het net te gaan. Dat is iets waar ik in het tussenseizoen op gewerkt heb. Het is belangrijk om te blijven schaven aan je spel en ik denk dat dat goed gewerkt heeft."

Toilet

De kleine blondine klaagde wel dat leden uit haar entourage in het midden van de wedstrijd naar het toilet gingen. "Dat heeft me een beetje uit mijn spel gehaald, maar ik vermoed dat ze geen andere keuze hadden", zei ze met een knipoog. Gavrilova weet dat ze woensdag nood zal hebben aan alle mogelijke steun om revanche te nemen tegen Elise Mertens. Onze landgenote ligt de Australische niet. In de Hopman Cup won Mertens al van haar en op het WTA-toernooi van Hobart verlengde Mertens haar titel.

"Ik heb niet verloren tegen haar in Perth", aldus Gavrilova. "De Hopman Cup is geen officieel toernooi en dat verlies telt dus niet. Maar ik verloor wel een heel spannende match tegen haar vorig jaar op Roland Garros. Het wordt een moeilijke wedstrijd. Ze speelt goed tennis in Australië en ik denk dat ze vertrouwen heeft nadat ze haar titel in Hobart heeft verlengd. Er is niet echt een favoriet en ik denk dat het zeer spannend zal worden."