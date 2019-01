Fransen Mahut en Herbert winnen nu ook dubbeltoernooi in Melbourne DMM

27 januari 2019

09u26

Bron: Belga 0

Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert hebben het dubbelspel van de Australian Open op hun naam geschreven. Het Franse duo, dat nu in elk van de grandslams zegevierde, klopte in Melbourne in de finale de Fin Henri Kontinen en de Australiër John Peers in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/1). De partij duurde 1 uur en 40 minuten.

Mahut en Herbert zijn het achtste paar dat het kwartet volmaakt. In het verleden trokken ze ook al op de US Open (2015), Wimbledon (2016) en Roland Garros (2018) aan het langste eind. Eerder dit jaar veroverde Herbert aan de zijde van David Goffin de dubbelwinst op het toernooi van Doha.