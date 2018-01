Flipper tuimelt over Rybarikova na "een schaakmatch" Filip Dewulf in Australië

04u59 0 EPA Australian Open Geen derde ronde voor Kirsten Flipkens (WTA 73) op de Australian Open. Magdalena Rybarikova was met 6-4, 0-6, 6-2 te sterk in een zeer zomers Melbourne.

De toeschouwers rond baan drie van Melbourne Park moeten gedacht hebben dat ze toevallig terug naar de jaren ’80 gekatapulteerd waren. Kirsten Flipkens en Magdalena Rybarikova speelden een old school tennis waar de Marta Kostyuks van deze wereld vaagweg ooit van gehoord hebben: slices over de hele baan, volleys en slim opgebouwde punten. In de eerste set had Flipkens een kans om op voorsprong te geraken maar het was de 29-jarige Slovaakse die met 6-4 de bovenhand nam.

Getty Images Magdalena Rybarikova blij met felbevochten zege.

Niet voor lang want begin tweede set waren de rollen compleet omgekeerd. Flipkens deelde nu de lakens en een 6-0 uit die leek aan te komen bij Rybarikova. Of dat werd toch gedacht. Niets was echter minder waar. De halve finaliste van Wimbledon 2017 ging bij de start van de derde set als een speer uit de startblokken en stond op een drafje op 5-0. Flipkens knokte nog even terug maar na 1h40 zat haar Australian Open er toch op. Door haar kaduke schouder was het op voorhand niet zeker dat ze in Melbourne kon deelnemen en dus was deze tweede ronde toch wel een bonusje voor de 32-jarige Kempense. Een bonusje waar ook nog eens een prijskaartje van 58.435 euro aan verbonden was. Flipkens heeft nu nog het dubbelspel en daarin speelt ze samen met Francesca Schiavone.

Kirsten Flipkens: “Een schaakmatch”

Een bizar scoreverloop kenmerkte deze partij tussen twee veteranen van het WTA-circuit. “Dat kan je wel zeggen”, grinnikte Flipkens. “Ik zat redelijk goed in de wedstrijd maar had het toch moeilijk om mijn eigen tennis in stelling te brengen. Zoals vooraf voorspeld werd het een schaakmatch. Het is daarbij moeilijk om op de juiste bal de juiste beslissing te nemen, zeer mentaal allemaal. Eind tweede set kreeg ik wel af te rekenen met buikkrampen, mogelijk door de hitte, en dat zorgde ervoor dat ik begin derde set niet het vereiste energiepeil meer bezat om met haar te wedijveren. In het algemeen waren er gewoon te veel ups en downs om deze wedstrijd eruit te sleuren.”

Getty Images Kirsten Flipkens (WTA 75) is deze nacht uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne.

Flipkens keert na het dubbelspel in Melbourne terug naar België om haar schouder te laten onderzoeken. “Ik heb gisteren wel wat reactie gehad maar heb het met pijnstillers onder controle gehouden. De schouder was alleszins geen excuses voor de nederlaag vandaag. Normaliter staat Sint-Petersburg en de Fed Cup (in Frankrijk) nog op het programma maar dat hangt dus volledig van mijn lichaam af”, besloot de Molse.

