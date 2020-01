Flipkens treft Muchova: “Ik heb er vertrouwen in” - Van Uytvanck op jacht naar eerste zege op hoofdtabel ABD

19 januari 2020

10u58

Bron: Belga 0 Australian Open Alison Van Uytvanck (WTA 47) neemt het maandag in de eerste ronde van het Australian Open op tegen de Française Fiona Ferro (WTA 63). De 25-jarige Van Uytvanck jaagt dan op haar eerste zege in het enkelspel op de hoofdtabel.

Bij haar vijf vorige deelnames aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen lukte dat niet, al werd ze ook niet geholpen met lotingen tegen Serena Williams, Victoria Azarenka en Caroline Wozniacki. "Ik wil maar wat graag die nul wegwerken", vertelde ze zondag. "Voor een keer kwam er een goede loting uit de bus. Ik ken Ferro: een goede speelster, die vooruitgang geboekt heeft. Maar ik denk dat ze zich beter voelt op tragere banen. Kortom, het is speelbaar."

De Belgische nummer twee heeft echter geen goede voorbereiding achter de rug. Op het vliegtuig liep ze een infectie van de luchtwegen op, waardoor ze forfait moest geven voor het enkelspel in Auckland en de halve finales van het dubbel in Hobart. "In Auckland lukte het echt niet. Ik had koorts en moest antibiotica slikken. In Hobart voelde ik de terugslag na die antibioticakuur. Veel rusten was er natuurlijk niet bij, want eens ik me beter voelde, wilde ik op de court staan. Gelukkig heb ik niet veel tijd nodig om een goed balgevoel te vinden. Ik heb zaterdag getraind en dat verliep niet slecht. Tijdens de winter heb ik hard aan mijn service gewerkt en dat hoop ik maandag op de courts te tonen. Mijn doel voor dit jaar is in de top dertig geraken."

Kirsten Flipkens: “Ik heb er vertrouwen in”

Kirsten Flipkens (WTA 81) begint dinsdag met een duel in de eerste ronde tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22). Voor onze 34-jarige landgenote wordt het al de twaalfde Australian Open.

“Het is altijd leuk om hier terug te komen, ook als het blijkbaar al voor de twaalfde keer is”, lachte Flipkens. “Ik hou van Australië. Dit is mijn op een na favoriete Grand Slam, na Wimbledon. Dat is meteen ook de reden waarom ik ben blijven doorspelen tot midden november, om zo nog op de hoofdtabel te geraken. In Auckland en Hobart heb ik matchritme opgedaan tegen speelsters uit de top honderd. In Auckland had ik kunnen winnen tegen Bouchard en in Hobart bereikte mijn tegenstandster Zhang uiteindelijk de finale. Ik weet dat het hier in Melbourne niet eenvoudig zal zijn tegen Muchova, maar ik heb er toch vertrouwen in.”

Minnen treft Sasnovich in eerste wedstrijd op hoofdtabel

Greet Minnen (WTA 121) plaatste zich zaterdag in Melbourne voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van een Grand Slam.

Met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 99) kwam er bovendien geen onhaalbare tegenstandster uit de bus. Beide speelsters stonden vorige maand op het WTA 125k van Limoges tegenover elkaar en toen won Sasnovich weliswaar. Minnen weet nu echter waaraan zich te verwachten. “Momenteel staat ze wat lager op de wereldranglijst, maar ze heeft al in de top dertig gestaan”, vertelde ze zondag. “Het wordt dus zeker een lastige wedstrijd, maar ik ken haar al en eerlijk: ik had het hier slechter kunnen treffen.”

In de derde kwalificatieronde voor het Australian Open versloeg ze de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 143) en zo mag ze voor de eerste keer naar de hoofdtabel. “Ik zit nog steeds op een wolk. Hier had ik lang van gedroomd. Fysiek en mentaal heb ik stappen gezet de voorbije maanden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

