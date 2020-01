Flipkens strijdend ten onder tegen ‘s werelds nummer 22 YP

21 januari 2020

10u08

Kirsten Flipkens (WTA 81) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. Ze verloor na een spannende driesetter van de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22).

Na een gevecht van 2 uur en 26 minuten prijkte de 6-3, 2-6 en 7-6 (10/7) eindstand op het scorebord van court 13. Flipkens redde in de derde set drie matchballen, bij 5-2 en 5-4, maar ging toch onderuit in de beslissende tiebreak.

Voor de 34-jarige Flipkens was het haar twaalfde deelname aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Een vierde ronde in 2013 (tegen Maria Sharapova) is haar beste resultaat. Vorig jaar moest de Kempense, net als deze keer, al na een ronde inpakken.

De 23-jarige Muchova, het twintigste reekshoofd, treft in de tweede ronde de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600). Die haalde het met 6-0 en 6-2 van de Duitse Tatjana Maria (WTA 87).

Eerder op de dag werd ook Alison Van Uytvanck (WTA 47) gewipt in de eerste ronde. Qualifier Greet Minnen (WTA 119) stootte wel door. Belgiës nummer 1 Elise Mertens (WTA 17) zou dinsdag nog in actie komen tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86), maar die wedstrijd werd verplaatst naar woensdag.

