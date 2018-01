Flipkens ook uitgeschakeld in het dubbelspel op Australian Open IB

03u50

Kirsten Flipkens, die gisteren al uitgeschakeld werd in de tweede ronde in het enkelspel op de Australian Open, is vandaag ook uitgeschakeld in het dubbelspel.

In de openingswedstrijd op tennisbaan 22 van het Melbourne Park verloor de Belgische, die een duo vormde met de Italiaanse Francesca Schiavone, die in 2010 nog Rolland Garros won, van het zesde reekshoofd, de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yifan. In 1 uur en 2 minuten werd het 6-3 en 6-2.

Uitgeschakeld

Flipkens (WTA 47 in dubbel) en Schiavone (WTA 168) liggen er dus uit in de eerste ronde. In het enkelspel werden ze respectievelijk uitgeschakeld in de tweede en eerste ronde. Gisteren onderging Flipkens de wet van de sterkste tegen de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 21) in drie sets.

De voorbereiding van Flipkens op de Australian Open was dit jaar niet ideaal. Door een ontsteking aan de schouder kon ze geen volledig trainingsprogramma afwerken in Melbourne.