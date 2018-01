Flipkens herrijst uit de doden en knokt zich naar de tweede ronde: "Dit is een verrassing" Filip Dewulf

04u45

Bron: Belga 1 Getty Images Kirsten Flipkens schoof op de Australian Open in Melbourne de Amerikaanse Alison Riske opzij in drie sets. Australian Open Kirsten Flipkens (WTA 75) is in Melbourne herrezen uit de doden. Niet alleen leek het enkele dagen geleden nog erg onwaarschijnlijk dat ze op de baan zou komen – “Ik kon door een schouderblessure mijn arm niet opheffen” – maar tegen Alison Riske (WTA 89) flirtte ze ook lang met de uitschakeling. Uiteindelijk knokte de net 32-jarige Kempense zich toch met 2-6, 7-6, 6-3 naar een tweede ronde tegen Magdalena Rybarikova (WTA 21).

De start was nog een beetje aarzelend: de service draaide niet soepel en met de forehand leek Flipper ook wat problemen te ondervinden van haar schouderontsteking. De eerste set ging dan ook vrij geruisloos naar de van een onorthodoxe stijl voorziene Amerikaanse. In set twee vocht Flipkens zich evenwel sterk terug in de match. Drie setpunten waren niet aan haar besteed bij 5-4 maar in de tiebreak wist ze met haar vernuftige slice toch voldoende schade aan te richten aan de overkant om de bovenhand te nemen. Die gaf ze uiteindelijk niet meer af, ook al werd de wedstrijd bij een 3-1-voorsprong in de derde set nog even onderbroken voor wat regendruppels uit de grijze lucht boven Melbourne Park. Na 2h28 zwoegen zag Flipkens met plezier een bal Riske buitenzeilen, waarna de ontlading erg groot was. Deze zege kwam dan ook geheel onverwacht. Hopelijk kan ze nu verder bouwen op dit elan en houdt de schouder het nog even uit want ook tegen de Slovaakse Rybarikova, vorig jaar nog de revelatie van Wimbledon, heeft ze een kansje.

Kirsten Flipkens: “Dit is een verrassing”

Onverwachte overwinning voor Kirsten Flipkens die in haar tiende Australian Open niet alleen terugkwam van een achterstand om Alison Riske te kloppen maar vooral een serieuze schouderblessure overwon. “Mijn voorbereiding was niet ideaal”, lachte de Kempense. “Ik had op voorhand ook helemaal niet op de wedstrijdbanen getraind waardoor ik me in de eerste set wat moest aanpassen aan de snelheid. Ik ben er wel in blijven geloven omdat ik helemaal niet slecht speelde. Bovendien hield mijn schouder het met de injectie van vorige week, de ontstekingsremmers en pijnstillers goed uit. De tweede set was een dubbeltje op zijn kant (Flipkens had eerst drie setpunten bij 5-4 maar bij 5-6 kon Riske serveren voor de match, red). En in de derde set heb ik bij de regenonderbreking mijn hoofd er goed bijgehouden. Tja, het was een vraagteken hoe ik aan de start ging komen maar het is uiteindelijk zeer goed uitgedraaid. Dit is toch wel ergens een beetje een verrassing.” Met Magdalena Rybarikova krijgt Flipkens een interessante tegenstandster in de tweede ronde. “Ik houd mijn hart wel vast hoe mijn schouder gaat reageren”, zei Flipkens. “Ik ga nu twee uur bij de kinesist zitten om alles zo goed mogelijk te verzorgen. Hopen dat ik zonder pijn en niet te stijf wakker word. Rybarikova is een beetje een spiegelbeeld van mezelf: veel slice, handige speelster, goede service. Ik hoop dat het alleszins terug zo goed zal gaan als vandaag.”