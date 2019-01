Flipkens en Van Uytvanck moet meteen huiswaarts trekken op Australian Open na verliespartijen in eerste ronde DMM

14 januari 2019

10u50 0 Australian Open Het avontuur voor Kirsten Flipkens zit er al op in de Australian Open. ‘Flipper’ verloor in haar eerste ronde van Aliaksandra Sasnovicth (WTA-31). De Wit-Russische was in twee sets te sterk. Het werd twee keer 6-1.

Flipkens verloor meteen haar eerste opslagspelletje en zette zo de toon voor een tegenvallende eerste set. Sasnovich domineerde en verzilverde al na 21 minuten haar eerste setpunt, 6-1. Ook in de tweede set moest onze landgenote haar eerste opslagspelletje inleveren. Sasnovich bleef heer en meester en had voldoende aan haar eerste wedstrijdpunt om de partij uit te serveren, opnieuw met 6-1.

Flipkens neemt in Melbourne, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, ook deel aan het dubbelspel. Het duo, het dertiende reekshoofd, treft woensdag in de eerste ronde de Zwitsers-Russische tandem Timea Bacsinszky/Vera Zvonareva.

Eerder op de dag verloor kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 159) haar duel in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 123).

Ook Van Uytvanck naar huis

Naast Flipkens kwam ook Alison Van Uytvanck in de eerste ronde van de Australian Open in actie. De Belgische nummer 52 op de wereldranglijst moest het onderspit delven tegen titelverdedigster Caroline Wozniacki. In Melbourne werd het 6-3, 6-4 in het voordeel van de Deense. De partij duurde één uur en 35 minuten.

Van Uytvanck ging in de eerste set goed mee met Wozniacki. Haar derde opslagspelletje werd haar echter fataal. Wozniacki brak door de opslag van onze landgenote en behield die break. De Deense serveerde de set uit bij 6-3. In de tweede set ontvouwde zich een vergelijkbaar spelbeeld. Ook ditmaal speelde Van Uytvanck goed mee, maar verloor ditmaal haar tweede opslagspelletje. Dat volstond opnieuw voor Wozniacki om door te stomen naar 6-4 setwinst.

Van Uytvanck neemt in Melbourne ook deel aan het dubbelspel. Aan de zijde van de Chileense Alexa Guarachi wacht een confrontatie met de Wit-Russisch-Amerikaanse tandem Aliaksandra Sasnovich/Taylor Townsend.