Federer staat na opgave Chung voor de 30ste(!) keer in de finale van een Grand Slam Glenn Van Snick

26 januari 2018

10u50 49 Australian Open Roger Federer (ATP 2) en Marin Čilić (ATP 6) spelen zondag de finale van de Australian Open. Čilić w on gisteren al van Kyle Edmund, Federer wist zich zopas te plaatsen dankzij een opgave van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung. Op het moment dat zijn tegenstrever de handdoek gooide, stond het 6-1 en 5-2 in het voordeel van de Zwitser.

Na 1 uur en 3 minuten en bij een 6-1, 5-2 achterstand kon Chung niet meer verder. Hij had zich kort daarvoor laten behandelen aan de linkervoet omdat hij last had van blaren. Op dat moment waren de machtsverhouding duidelijk. Federer was onder stoom, de Zuid-Koreaanse sensatie kon de titelhouder amper in verlegenheid brengen.

Met een nieuwe finale zit Federer ondertussen al aan een duizelingwekkend aantal van 30 finales op een Grand Slam. Daarmee staat de Zwitser bij de mannen ook helemaal bovenaan het lijstje. Rafael Nadal (23) en Novak Djokovic vervolledigen op een straatlengte het podium. 19 van de voorgaande 29 finales won Federer, goed voor een percentage van 66 procent. Op de Australian Open was hij al vijf keer de beste: in 2004, 2006, 2007, 2010 en 2017.

Tegen Čilić speelde Federer al negen keer. Daarin trok de Swiss Maestro acht keer aan het langste eind. De Kroaat speelt zondag zijn eerste finale in Melbourne. Zijn beste resultaat 'down under' tot dusver was een halve finale in 2010. Čilić telt één grandslamtitel op zijn erelijst: hij won de US Open in 2014.

Unfortunate scenes on @RodLaverArena with Hyeon #Chung forced to retire early in his Men's Singles SF against @RogerFederer 😢



Federer is through to his 7th final here at Melbourne Park. #AusOpen pic.twitter.com/bjsGymyXB6 #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Federer: "Heel blij met finaleplaats, maar niet op deze manier"

"De eerste set verliep vrij normaal vond ik. Maar daarna merkte ik dat de blaren hem last bezorgden. Ik weet uit ervaring dat het pijn kan doen", reageerde Federer. "Dit is een bitterzoete overwinning. Ik ben heel blij in de finale te staan, maar niet op deze manier. Chung deed zo hard zijn best, hij heeft het heel goed gedaan. Ik begrijp waarom hij zoveel heeft gewonnen, hij wordt een grote speler", gooide Federer met complimentjes.

De 36-jarige Zwitser krijgt zondag in zijn dertigste grandslamfinale de Kroaat Čilić tegenover zich. "Marin is een krachtige speler", weet Federer. "Dat hij zo ver in het toernooi is geraakt, betekent dat hij zich goed voelt en gelooft in zijn kansen. Ik kijk ernaar uit."

One win away from twenty Grand Slams...#AusOpen @rogerfederer pic.twitter.com/bb7V4qC7VC #AusOpen(@ AustralianOpen) link