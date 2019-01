Federer rekent in drie sets af met Britse qualifier - Wozniacki probleemloos door en nu mogelijk tegen Sharapova LPB

16 januari 2019

08u52

Bron: anp 0

Roger Federer heeft zich met succes door de tweede ronde van de Australian Open gewerkt. De Zwitserse titelverdediger rekende in drie sets af met de Britse qualifier Daniel Evans: 7-6 (7/5,) 7-6 (7/3), 6-3. De 37-jarige Federer zag zijn tegenstander zich vastbijten in de partij. Evans, het nummer 190 van de wereld, hield twee sets gelijke tred, maar boog in de derde voor de twintigvoudig grandslamwinnaar. Federer gaat voor zijn zevende titel in Melbourne en zijn honderdste in totaal.

Anderson out in tweede ronde

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson werd uitgeschakeld in de tweede ronde. De als vijfde geplaatste Anderson verloor in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 4-6, 6-4, 6-4, 7-5. Hij is na de Amerikaan John Isner de tweede speler uit de top tien van de wereld die vroegtijdig het enkelspel in Melbourne moet verlaten. Anderson, vorig jaar finalist op Wimbledon, oogde niet topfit en nam halverwege de partij ook een medische time-out. Tiafoe is het nummer 39 van de wereld. Hij schreeuwde het uit van vreugde na het verzilveren van het matchpunt. “Deze zege betekent veel voor mij, ik heb vorig jaar drie keer van Kevin verloren. Ik hunker naar een nog veel langer verblijf hier”, zei Tiafoe, die in de derde ronde stuit op de Italiaan Andreas Seppi.

Wozniacki probleemloos naar derde ronde

De Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3) heeft zich probleemloos geplaatst voor de derde ronde. De voormalige nummer één van de wereld ondervond niet al te veel hinder van de Zweedse Johanna Larsson (WTA 77). Net als in de openingsronde tegen onze landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 52) had Wozniacki slechts twee sets nodig: 6-1, 6-3. In de derde ronde behoort een duel tegen de Russin Maria Sharapova (WTA 30), eveneens een voormalige nummer één, tot de mogelijkheden. Dan moet Sharapova wel eerst voorbij de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 62) zien te geraken.

Eerder vandaag ging vijfde reekshoofd Sloane Stephens (WTA 5) vlot voorbij de Hongaarse Timea Babos (WTA 66): 6-3, 6-1. Thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 15/N.15) liet tegen de Chinese Yafan Wang (WTA 65) een zege in twee sets (6-2, 6-3) optekenen. Voor de Nederlandse Kiki Bertens is het toernooi dan weer afgelopen. De nummer negen van de wereld ging in drie sets (3-6, 6-3, 6-3) onderuit tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44).