Federer krijgt boete voor vloeken tijdens duel met Sandgren: "De lijnrechtster spreekt dus ook dat taaltje"

29 januari 2020

16u10

Bron: Belga 0 Australian Open Roger Federer (ATP 3) moet een boete van 3.000 dollar (iets meer dan 2.720 euro) betalen wegens "hoorbare obsceniteiten" in de wedstrijd tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 100). Dat heeft de organisatie van de Australian Open laten weten.

De Zwitserse veelwinnaar had het tegen Sandgren allerminst onder de markt en overleefde liefst zeven matchpunten. Hij won uiteindelijk na 3,5 uur tennis met 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) en 6-3. Bij het begin van de derde set liet Federer zich echter even gaan. Een lijnrechtster rapporteerde het voorval nadien aan de umpire, die het niet gehoord had.

"Ik denk dat het normaal is om na vijftien uur wedstrijd (sic) even gefrustreerd te zijn", zei Federer nadien over het incident. "Het is niet dat ik een reputatie heb om zomaar wat uit te roepen en dat het hele stadion het luid en duidelijk hoorde. Maar ik zal het aanvaarden", besloot de Zwitser, die toegaf dat zijn vloeken in een mix van talen gebeurde. "De lijnrechtster spreekt dus ook dat taaltje", kon Federer er toch mee lachen. "Dat controleer ik dus best op voorhand.”