Federer gaat zonder energieverlies door - Kerber, Pliskova en Halep ook bij de laatste acht

22 januari 2018

08u39

Bron: Belga

Karolina Pliskova bereikt kwartfinales na Tsjechisch onderonsje

Karolina Pliskova (WTA 6) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

In een Tsjechisch duel haalde zesde reekshoofd Pliskova het in drie sets met 6-7 (5/7), 6-3 en 6-2 van Barbora Strycova (WTA 24), het twintigste reekshoofd. De tweelingzus van Kristyna evenaart zo haar beste prestatie in Melbourne, waar ze vorig jaar in de kwartfinales strandde.

Pliskova staat bij de laatste acht tegenover het nummer één van de wereld Simona Halep. De Roemeense klopte de Japanse Naomi Osaka (WTA 72) met 6-3 en 6-2.

Sandgren verbaast met kwartfinale

Verrassing bij de laatste acht in het mannentoernooi. Tennys Sandgren (what's in a name?) schakelde op weg naar de kwartfinales nu ook Dominic Thiem uit. De Amerikaan haalde het van de Oostenrijker in vijf sets: 6-2 4-6 7-6(4) 6-7(7) 6-3. Sandgren komt in de volgende ronde uit tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

Dat Sandgren Down Under aan een waar sprookje bezig is, is een understatement. De Amerikaan verloor vorig jaar in de kwalificaties nog van onze eigenste Kimmer Coppejans. Nu staat Sandgren zomaar eventjes bij de laatste acht en schakelde hij onderweg dus Wawrinka en Thiem uit.

Roger Federer (ATP 2) heeft zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Australian Open. De titelverdediger rekende na twee uur tennis in de Rod Laver Arena in drie sets (6-4, 7-6 (7/3) en 6-2) af met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 80).

Fucsovics, die geregeld samen traint met Federer, maakte het de Zwitser in de eerste twee sets vrij lastig, maar kon hem toch geen set ontfutselen. Federer blijft zo zonder setverlies onderweg. De vijfvoudig winnaar in Melbourne jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. Voor de veertiende keer bereikte hij op de Australian Open de kwartfinales.

Berdych tegenstander in kwartfinale

Federer's tegenstander bij de laatste acht is de 30-jarige Tsjech Tomas Berdych (ATP 20). Berdych moest eveneens geen set prijsgeven in zijn vierde ronde tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 25). Het werd 6-1, 6-4 en 6-4.



Berdych en Federer speelden in hun carrière al 25 keer tegen elkaar, Federer won 19 keer.

Kerber en Halep staan in kwartfinales

Angelique Kerber (WTA 16) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open bij de vrouwen. De Duitse treft daarin de Amerikaanse Madison Keys (WTA 20), die er ook in slaagde door te stoten. Ook nummer één van de wereld Simona Halep blijft op koers voor de eindzege.

De 30-jarige Kerber had in haar achtste finale drie sets (4-6, 7-5 en 6-2) nodig om de verrassende Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 88), die in de tweede ronde nog te sterk was voor de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 2), huiswaarts te sturen. De Duitse, die getraind wordt door Limburger Wim Fissette, ontmoet bij de laatste acht Madison Keys. De finaliste van de US Open van vorig jaar had voldoende aan twee sets (6-3 en 6-2) om het achtste reekshoofd, de Française Caroline Garcia (WTA 8) kopje onder te duwen.

Nummer één van de wereld, de Roemeense Simona Halep, ten slotte vloerde in eveneens twee sets (6-3 en 6-2) de Japanse Naomi Osaka (WTA 72). Halep treft in de kwartfinales Karolina Pliskova (WTA 6).