Federer en Djokovic stoten door naar kwartfinales Australian Open, 15-jarige Gauff is uitgeschakeld DMM

26 januari 2020

13u48

Bron: Belga 2

Federer voor 15de keer bij laatste 8 in Melbourne

Roger Federer (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De 38-jarige Zwitser rekende in de vierde ronde in vier sets (4-6, 6-1, 6-2 en 6-2) af met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 67). Het is voor Federer de vijftiende keer in zijn carrière dat hij de laatste acht bereikt in Melbourne, een record.

In de kwartfinales wacht voor de zesvoudig winnaar een confrontatie met de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 100). Sandgren versloeg in zijn vierde ronde de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12) in vier sets (7-6 (7/5), 7-5, 6-7 (2/7) en 6-4).

Djokovic staat in de kwartfinales

Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De Serviër had drie sets nodig om zich van de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14) te ontdoen. Djokovic won de partij met 6-3, 6-4 en 6-4. Voor een plek in de halve eindstrijd neemt de nummer twee van de wereld het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 35), die de Kroaat Marin Cilic (ATP 39) in drie sets (6-4, 6-3 en 7-5) versloeg. Het is voor Djokovic de elfde keer in zijn carrière dat hij de laatste acht haalt in Melbourne.

Grappig moment overigens nog na de match. De speaker vroeg Djokovic hoe het met de opvolging gesteld is. Zoon Stefan is nog jong, maar weet wat er gaande is in het leven van zijn vader. “Ik moet hem er nog van overtuigen dat ik zijn favoriete speler ben. Hij wil toch al spelen met mij, dat is al veel (lacht). Hij ziet veel tennis. Hij kent Rafael Nadal en Roger Federer, zijn favoriete slag is de forehand (de slag die zowel Federer als Nadal het best beheersen). Ik wil hem een paar backhands leren, maar hij zegt dat hij er al mee geboren is.”

"He's willing to play with me." @DjokerNole talks about his son's interest in tennis 🤗#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/amVJrk3YR9 #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Surely, there's only one answer to this 🤷‍♂️@DjokerNole still working on convincing son Stefan that dad is his favourite tennis player 😂#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/MgYDknAKfm #AusOpen(@ AustralianOpen) link

We're not D-joking 🃏@DjokerNole advances to the final 🎱for the 11th time, def. Diego Schwartzman 6-3 6-4 6-4.



Milos Raonic awaits.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/e4mcMrUMJG #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Nummer één van de wereld Barty staat bij de laatste acht

Ashleigh Barty (WTA 1) heeft op de Australian Open de kwartfinales bereikt. De Australische, het eerste reekshoofd, won in drie sets (6-3, 1-6 en 6-4) van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 19). Barty evenaart met haar plek in de kwartfinales haar beste prestatie in Melbourne. Vorig jaar haalde ze ook de laatste acht, waarin ze verloor van Petra Kvitova. Voor Riske, het achttiende reekshoofd, was het de eerste keer dat ze de vierde ronde haalde. Barty treft in de kwartfinales opnieuw Kvitova (WTA 8). De Tsjechische versloeg eerder de Griekse Maria Sakkari (WTA 23) in drie sets (6-7 (4/7), 6-3 en 6-2).

Kenin stuurt Gauff naar huis

Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 15) de opmars gestuit van haar 15-jarige landgenote Coco Gauff (WTA 67). Ze won de partij in de vierde ronde in drie sets (6-7 (5/7), 6-3 en 6-0). Tiener Gauff verraste in Melbourne door in de derde ronde de Japanse titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 4) uit te schakelen. Met haar zege bereikte de als veertiende geplaatste Kenin voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales op een grandslamtoernooi.

We're not D-joking 🃏@DjokerNole advances to the final 🎱for the 11th time, def. Diego Schwartzman 6-3 6-4 6-4.



Milos Raonic awaits.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/e4mcMrUMJG #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Kvitova naar laatste acht

Ook Petra Kvitova (WTA 8) bereikte de kwartfinales. Ze versloeg de Griekse Maria Sakkari (WTA 23) in drie sets (6-7 (4/7), 6-3 en 6-2). De Tsjechische haalde vorig jaar de finale in Melbourne. In de volgende ronde treft ze de winnares van de partij tussen de als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Amerikaanse Alison Riske (WTA 19)