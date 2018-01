Even schrikken voor Goffin: Luikenaar heeft vier sets nodig tegen Duitse qualifier Filip Dewulf

06u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Getty Images Australian Open David Goffin (ATP 7) moest even zwoegen om op toerental te komen maar geraakte uiteindelijk toch redelijk eenvoudig met 6-7, 6-3, 6-2, 6-4 voorbij Matthias Bachinger (ATP 182) en in de tweede ronde van de Australian Open. Daarin wacht de Franse veteraan Julien Benneteau (ATP 59).

Het was warm op Melbourne Park maar aangenaam en met een veranderlijke wind. David Goffin, die sinds het begin van het jaar nog geen officiële wedstrijd speelde – enkel demonstratiepartijen op de Hopman Cup en de Kooyong Classic – toonde zich daarbij al tijdens de opwarming enigszins aarzelend. Hij raakte de bal niet goed en dat was de voorbode van een zeer matige start van de match. De Duitse qualifier had al drie wedstrijden in deze omstandigheden in de benen en ging zijn kans met zijn vlakke slagen en verrassende handigheid aan het net. Goffin leek bij 5-4 en met een break voorsprong het hoogst noodzakelijke gedaan te hebben maar zag Bachinger meteen terugslaan. Meer nog, in de tiebreak bleef het zevende reekshoofd de mindere keuzes opstapelen waardoor de eerste set niet onverdiend naar de overkant ging.

Nog meer zweten

Begin tweede set begon men in de clan Goffin zowaar nog wat meer te zweten. Break voor Bachinger en Goffin die enkele gefrustreerde gestes ten beste gaf. Het bleek evenwel de ideale wake-up call voor de Luikenaar. Hij slaagde er nu wel in een (klein) tandje bij te steken en zo de 30-jarige Duitser onder druk te zetten. Die leek bovendien zijn beste pijlen verschoten te hebben waardoor de volgende sets volgens eenzelfde scenario – vroege break Goffin, een beetje tegenspartelen van Bachinger, vlot afgemaakt door onze landgenoot – verliepen. Na 2,5 uur mocht Goffin naar de tweede ronde met in het achterhoofd dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Daarin treft hij trouwens Julien Benneteau (36) en die Fransman klopte hem begin november nog op het toernooi van Paris-Bercy. Toen zat Goffin evenwel al met zijn gedachten op de Masters in Londen en was het dus geen waardemeter. Beter is het om te kijken naar hun ontmoeting op de US Open vorig jaar die in vier sets naar Goffin ging. Daar zal hij nu ook wel voor tekenen.

"Moeite om het ritme te vinden"

Goffin meende dat hij nooit getwijfeld had aan een goede afloop van deze eerste ronde. "Het is nooit makkelijk om een kwalificatiespeler te ontmoeten", zei hij wel. "Hij heeft immers al drie matchen in de benen. Met zijn vlakke slagen en de wind was het bovendien moeilijk om het juiste ritme te vinden. Langs de andere kant wist ik ook dat de tijd in mijn voordeel speelde. Met mijn spelstijl en de druk die ik leg bij de tegenstander, wist ik dat het beter en beter zou gaan. En dat is ook gebeurd."

Nu wacht hem een onderonsje met Julien Benneteau. "Ik ken hem heel goed, want hij gaat al heel lang mee. Vorig jaar speelde hij echt een supertoernooi in Parijs, waar hij me klopte, maar die match vond plaats binnen op een kleine baan en dat kan je nu toch echt niet vergelijken met wat we hier gaan meemaken." Vooral niet omdat ze voor donderdag een hittegolf voorspellen met temperaturen die naar de 39 graden zouden gaan. "Dat wordt goed eten en drinken op voorhand, voedingssupplementen et cetera", doceerde Goffin. "En je goed beschermen met een pet en zonnecrème." We steken het alvast in ons hoofd.

