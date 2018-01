En nu? Nieuwe opportuniteit of klepper van formaat in kwartfinale voor Elise Mertens TLB

21 januari 2018

09u29

Bron: Eigen berichtgeving/WTA 0 Australian Open Wat een reeks. De zege van Elise Mertens in de achtste finales van de Australian Open tegen Petra Martic was al haar elfde opeenvolgende zege in 2018. En mogelijk kan de Limburgse zelfs van nog meer dromen. In de kwarfinale mocht mogelijk een nieuwe 'opportuniteit', in de persoon van Denisa Allertova. De Tsjechische nummer 130 van de wereld moet zijn in haar achtste finale dan wel eerst voorbij een klepper van formaat knokken: Elina Svitolina (WTA 4).

Denisa Allertova (WTA 130)

Allertova is twee jaar ouder dan Mertens, maar ze kon in haar carrière nog geen WTA-titel pakken (in 2015 verloor ze de finale van het toernooi in Guangzhou tegen Jelena Jankovic, red.). De rechtshandige Tsjechishe won in het enkelspel al 213 matchen en ze verloor er 124. Die balans oogt dus positief voor Allertova, die vorig jaar nog 55ste was op de WTA-ranking. Allertova schakelde op deze Australian Open al de Poolse Linette, de Chinese Zhang en de Française Parmentier uit. Mertens speelde nog nooit tegen haar.

Elina Svitolina (WTA 4)

Mertens zal Svitolina ongetwijfeld iets meer vrezen dan Allertova. De 23-jarige Oekraïense is de nummer vier van de wereld en won in haar nog jonge carrière al tien WTA-titels. Klepper. Mertens speelde ook nog niet tegen Svitolina, maar de Limburgse zal ongetwijfeld weten dat de service van de Oekraïense een wapen is. Het is ook Svitolina's favoriete slag. Ze begon op haar vijfde te tennissen, maar haar idolen komen uit een andere sport: de Oekraïense bokszwaargewichten Vladimir en Vitali Klitschko. Op deze Australian Open rekende ze al af met haar 15-jarige landgenote Kostyuk, met de Tsjechische Siniakova en met de Servische Jorovic. Vanaf 12 uur mag ze proberen om ook Allertova aan dat lijstje toe te voegen.