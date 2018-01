En nu? Klepper van formaat in kwartfinale voor Elise Mertens TLB

21 januari 2018

16u35

Bron: Eigen berichtgeving/WTA 29 Australian Open Wat een reeks. De zege van Elise Mertens in de achtste finales van de Australian Open tegen Petra Martic was al haar elfde opeenvolgende zege in 2018. En mogelijk kan de Limburgse zelfs van nog meer dromen, maar dan moet ze zich in de kwartfinale voorbij een klepper van formaat knokken: Elina Svitolina (WTA 4).

De 23-jarige Oekraïense is de nummer vier van de wereld en won in haar nog jonge carrière al tien WTA-titels. Klepper. Mertens nam het al één keer eerder op tegen de één jaar oudere Svitolina. Vorig jaar verloor de Belgische nummer één met 6-2 en 6-4 in de finale van het WTA-graveltoernooi in Istanboel. "Onlangs pakte ze nog de titel in Brisbane. Ze is het gewoon om op grote toernooien te spelen en ze brengt veel ballen terug", verklaarde Mertens over Svitolina.

Svitolina begon op haar vijfde te tennissen, maar haar idolen komen uit een andere sport: de Oekraïense bokszwaargewichten Vladimir en Vitali Klitschko. Op deze Australian Open rekende ze al af met haar 15-jarige landgenote Kostyuk, met de Tsjechische Siniakova en met de Servische Jorovic. Daarnaast had het vierde reekshoofd in de achtste finales niet veel moeite met de Tsjechische kwalificatiespeelster Denisa Allertova (WTA 130). Ze haalde het in twee sets met 6-3 en 6-0.