Elise Mertens zwoegt één set maar stoot door naar achtste finales Australian Open, waar ex-nummer 1 Halep wacht Filip Dewulf

25 januari 2020

07u59 2 Australian Open Elise Mertens (WTA 17) staat voor de tweede keer in de vierde ronde van de Australian Open. Op een warme dag in Melbourne werkte de Limburgse zich met 6-1, 6-7, 6-0 in net geen twee uur voorbij de 20-jarige Cici Bellis (WTA 600). Maandag wacht ex-nummer een van de wereld Simona Halep (WTA 3).

Elise Mertens tegen Catherhine ‘Cici’ Bellis kon je bezwaarlijk een affiche noemen maar toch mochten beide dames in de grote Melbourne Arena aantreden. De tornooidirectie geloofde wel in het potentieel van dit duel tussen de voormalige halve finaliste op de Australian Open en het Amerikaanse talent. Voor Bellis was het meer dan twee jaar geleden dat ze nog eens in de derde ronde van een grandslamtornooi stond maar dat kwam vooral omdat het voormalige nummer 35 van de wereld – Bellis won reeds op haar vijftiende een match op de U.S.Open! – immens veel blessureleed moest verduren en eigenlijk al een paar keer was opgegeven voor topsport. “Ik ga niet als favoriete de baan op”, had Mertens zichzelf nochtans op voorhand ingeprent. “Zij heeft ook twee matchen gewonnen, hè.”

Het nummer 600 van de wereld ondervond al snel dat ze geen medelijden moest verwachten van een agressieve Mertens. Ze ging meteen door de service van Bellis en haalde 21 minuten later de eerste set binnen met prima tennis. Begin tweede set was het andere koek: de eerste twee games duurden maar liefst even lang als die hele eerste set. “Zij is een vechter en maakt niet veel fouten”, had de Hamontse haar huiswerk gemaakt. Dat toonde Bellis door de opslag van Mertens af te pakken (1-2) en ook in het spel wat meer te gaan domineren. Maar natuurlijk kan ook de 23-jarige Limburgse een potje knokken. Bij 3-4 ging ze door de Amerikaanse service, waarna de twee afstevenden op een tiebreak. Daarin liep Mertens uit naar 4-2 waarop de spanning en beetje leek toe te slaan: 5-7 Bellis en derde set na een marathon van 70 minuten.

Mertens wist dat ze haar hoofd erbij moest houden, opnieuw losjes tennissen en ging direct door de opslag van de handige yankee. Bellis trapte op haar adem en zag onze landgenote uiteindelijk makkelijk met de derde set en de zege aan de haal gaan. “Zij speelde heel goed”, zei Mertens na afloop. “Ze is een vechtjas, ze loopt heel goed en brengt veel ballen terug. Ik moest in de derde set mijn niveau omhoog halen en ben heel blij met deze overwinning.” Net als in 2018 staat de Hamontse in de tweede week van de Australian Open, toen eindigde dat avontuur in een memorabele halve finale. Dat is nog erg ver weg daar haar volgende opponente naar de naam Simona Halep luistert. De Roemeense, tweevoudige grandslamwinnares speelde hier twee jaar geleden de finale en geeft ook nu weer een goede indruk. Maar na de prestatie van Mertens staat een afspraak in een groot stadion voor maandag vast en zeker al ingepland.