Elise Mertens vol ambitie voor Australian Open én olympisch dubbeltoernooi: “Ik zal snel met Kim en Kirsten praten” FDW/MXG

19 januari 2020

13u35 0 Australian Open Vanaf maandag start in Melbourne al de 108ste editie van de Australische tenniskampioenschappen. Bij de vrouwen hebben vier Belgische vrouwen de hoofdtabel gehaald. Naast Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn er uiteraard vaste waarden Kirsten Flipkens en Elise Mertens. Die laatste haalde met een halve finale twee jaar geleden haar beste prestatie ooit op een grandslam in Australië: “Mijn ambitie is om zo ver mogelijk te komen, maar ik mag altijd dromen”.

Mertens staat voor een druk 2020: “We kunnen elke week spelen als we willen”, zegt ze. Maar Mertens heeft vooral van de grandslams en het olympisch toernooi een hoofddoel gemaakt. Vooral in het dubbelspel kan ze zeker meedingen naar eremetaal. Ze won afgelopen jaar de US Open in het dubbel met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka. In Tokio zal Mertens met een landgenote moeten aantreden: “Ik heb met Kim of Kirsten nog niet gesproken, maar dat zal er snel van komen”.