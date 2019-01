Elise Mertens stoomt zich klaar voor tweede ronde: "Weet waar het nog beter kan" LPB

16 januari 2019

13u20

Bron: Belga 0 Australian Open Elise Mertens (WTA 14) kijkt donderdag in de tweede ronde van de Australian Open de Russin Margarita Gasparyan (WTA 91) in de ogen. De Limburgse speelde nog nooit tegen Gasparyan, die vorig jaar in Tashkent de titel veroverde.

"Het wordt een stap in het onbekende, maar ik zal nog voldoende info inwinnen", zegt Mertens. "Ik ken haar niet zo goed, want nam het nog nooit tegen haar op. Gasparyan is vrij groot, ik verwacht dus dat ze sterk zal opslaan. Ik zal met mijn coach David Taylor nu achterhalen wat voor tennis ze op de mat brengt, hoe ze opslaat, en welke tactische schema's ze volgt."

Mertens maakte vorig jaar met een plaats in de halve finale indruk in Melbourne. De verwachtingen rond de Belgische zijn dus hooggespannen. In de eerste ronde zette onze landgenote de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59) opzij met 6-2, 7-5. "De eerste rondes zijn altijd moeilijk. Ik was wat gespannen, maar heb de partij uiteindelijk goed aangepakt. Ik weet wat aan mijn spel nog kan verbeteren. Ik probeer elke wedstrijd opnieuw mijn beste niveau te halen."

Mertens is in Australië ook nog aan zet in het dubbelspel, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. In de eerste ronde spelen ze tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands. Mertens vormde lang een (succesvolle) tandem met Schuurs.