Elise Mertens plaatst zich voor tweede ronde Australian Open: “Ik moest opnieuw in mijn bubbel” Filip Dewulf in Melbourne

15 januari 2019

05u14 0 Australian Open De kop is eraf voor Elise Mertens (WTA 14) op de Australian Open. De halve finaliste van 2018 moest tegen de stevige Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59) in de tweede set terugkomen van een 2-5-achterstand en zelfs twee setpunten wegwerken alvorens ze met 6-2, 7-5 naar een tweede ronde tegen Lin Zhu (WTA 118) of Margarita Gasparyan (WTA 91) mocht trekken.

Na een goede eerste set verloor Elise Mertens zich in iets te veel forehandfouten en bijhorend gefoeter maar met de rug tegen de muur toonde ze haar ware gelaat. Ineen stond daar weer de topspeelster die uit de meest onmogelijke situaties kan terugkeren.

Met vijf games op rij, onderweg wel nog twee Slovaakse setpunten reddend, ging ze op en over Schmiedlova. “Ik ben heel blij dat ik het in twee sets heb kunnen afmaken”, zei Mertens. “De start was goed: ik was agressief, speelde in het terrein en alles viel een beetje aan mijn kant. In de tweede set slopen er wat foutjes in mijn spel en kroop ik iets te veel naar achteren. Maar bij 2-5 heb ik de knop terug omgedraaid en met minder emoties getennist. Ik moest opnieuw in mijn bubbel. En dat is goed gelukt.”

Met een halve finale te verdedigen was het normaal dat de 23-jarige Limburgse toch met een beetje stress de baan opkwam. “Die nervositeit is niet nieuw maar vandaag was het wel voelbaar”, gaf Mertens toe. “Maar op het einde ging het toch beter. Ik maakte nogal wat fouten met mijn forehand in de tweede set en dat zorgde voor wat frustraties. Op het einde heb ik gezegd dat ik mijn forehand terug moest voluit slaan en dat is me gelukt. Het blijft wel nog iets waaraan ik moet werken.”

Mertens zit dus in de tweede ronde en dat moet haar goed doen. “De voorbije dagen had ik een goed gevoel op training”, aldus de Limburgse. “Maar vandaag was ik toch wel wat gespannen. En positief opgewonden ook, blij dat we er hier aan konden beginnen.”