Elise Mertens leeft met vertrouwen toe naar duel tegen Keys: "Stress verdween na zege in eerste ronde"

18 januari 2019

14u28

Australian Open Zaterdag speelt Elise Mertens (WTA 14) voor een plaats in de achtste finale van de Australian Open tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17). De Limburgse voelt zich klaar voor de opdracht en heeft een extra troef achter de hand. Haar huidige Australische coach werkte vroeger immers samen met Keys en kent dus haar sterke en zwakke punten.

"Mijn trainer David (Taylor, red) kent haar heel goed. Ik hoop dus dat hij me zal kunnen helpen", zegt Mertens. "Ze slaat heel goed op en heeft een stevige forehand. Het is al anderhalf jaar geleden dat we elkaar troffen (op de US Open 2017 won Keys, red). Ze presteert altijd sterk op grandslams. Ik zal heel agressief moeten spelen en heel goed moeten verdedigen, om haar zo in de fout te dwingen."

Mertens haalde in 2018 de halve finale op de Australian Open. Om dit jaar even goed te doen, heeft ze nog een hele weg te gaan. "Het zal moeilijker en moeilijker worden", voorspelt de Belgische nummer 1. "Maar de stress verdween na mijn overwinning in de eerste ronde. En het is positief dat ik de situatie in de tweede set kon omkeren tegen Schmiedlova en Gasparyan. Dat geeft vertrouwen. Ik heb veel energie, het is niet gedaan."

Mertens kan in Melbourne overigens genieten van de steun van Kim Clijsters. De toernooiwinnares van 2011 is in Melbourne met haar familie. "Het is heel leuk dat ik haar kan horen wanneer ik op het terrein sta, om te zien dat ze er voor mij is en mij steunt.”