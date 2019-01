Elise Mertens kwalificeert zich voor derde ronde Australian Open IB

17 januari 2019

04u27

Bron: Belga 1 Australian Open Elise Mertens (WTA 14) heeft zich deze nacht gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne, de eerste grandslam van het seizoen. De Limburgse, twaalfde reekshoofd, versloeg de Russische Margarita Gasparyan (WTA 91) met 6-1, 7-5 na anderhalf uur match.

De 23-jarige Mertens neemt het in derde ronde op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17) of de Russische Anastasia Potapova (WTA 89). De Belgische nummer één, vorig jaar nog halve finaliste in Melbourne, is de enige die nog overblijft in het dames enkel op de Australian Open.

Elise Mertens speelt vandaag ook nog het dubbelspel, samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Het duo neemt het op tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Nederlandse Demi Schuurs.

Met die laatste speelde Mertens vorig jaar nog het dubbelspel, ze kwalificeerden zich toen voor de Masters in Singapore.