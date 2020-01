Elise Mertens klaart klus in minder dan een uur, Hobart-killer is volgende horde GVS

22 januari 2020

05u54

Bron: Belga 0 Australian Open Elise Mertens (WTA-17) heeft zich in Melbourne voor de tweede ronde van het Australian Open geplaatst. In 58 minuten nam de 24-jarige Limburgse met 6-2 en 6-0 de maat van de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-86).

Om een plaats in de zestiende finales treft Mertens morgen de Britse Heather Watson (WTA-75). Die schakelde de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA-64) uit met 4-6, 6-3 en 6-1. Mertens leidt in de onderlinge duels met Watson met 3-1, maar werd begin dit jaar in Hobart wel in de kwartfinales met 6-7 (5/7), 6-4 en 7-5 uitgeschakeld door de 27-jarige Britse.

In 2018 schopte Mertens het bij haar debuut op het Australian Open meteen tot de halve finales, haar beste resultaat op een Grand Slam tot nog toe. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.