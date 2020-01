Elise Mertens klaart klus in minder dan een uur, Hobart-killer is volgende horde - Eerste grandslam voor Minnen zit erop Filip Dewulf in Australië

22 januari 2020

05u54 0 Australian Open Elise Mertens (WTA 17) moest op een erg winderige dag in Melbourne minder dan een uur uittrekken om Danka Kovinic (WTA 83) met 6-2, 6-0 naar huis te sturen. De Montenegrijnse krijgt daarbij gezelschap van Greet Minnen (WTA 119). Diens mooi avontuur op de Australian Open werd in de tweede ronde met 3-6, 4-6 een halt toegeroepen door een sterke Elena Rybakina (WTA 26).

Na de rook, de hitte en de extreme regenval werd Melbourne Park vandaag getrakteerd op een doldwaze wind die normaal tennissen zeer moeilijk maakte. Dat ondervond ook Elise Mertens die in de 1573 Arena – gesponsord door een Chinees drankenmerk – als één van de laatste wedstrijden van de eerste ronde in het damestornooi aan de slag moest. Al snel bleek echter dat tegenstandster Kovinic nog meer moeite had met de moeilijke omstandigheden en met enkele snelle breaks in elke set kende Mertens uiteindelijk weinig tegenwerk. “Zij maakte nogal veel fouten”, zei de Limburgse die sinds een paar dagen met een verkoudheid opgezadeld zit. “Ze gaf me niet veel ritme. Ik ben na de match dan ook nog een half uurtje gaan bijtrainen.”

In de tweede ronde wacht Mertens opnieuw een onderonsje met Heather Watson (WTA 75). Nog maar een week geleden stonden de twee tegenover elkaar in de kwartfinale van Hobart en dat zorgde voor een marathon van drie uur en 33 minuten die in drie fel betwistte sets gewonnen werd door de 27-jarige Britse. “Daar heb ik niet mijn beste match gespeeld”, wist Mertens. “Ze is iemand die de bal makkelijk van richting veranderd en graag alles op heuphoogte krijgt, ik zal er dus alles aan moeten doen om haar verschillende balcontacten te geven. En haar tweede opslag aanpakken. En vrij spelen, want dan tennis ik het best.”

Exit Minnen

Voor Greet Minnen bleek de tweede ronde het eindstation van haar succesvol avontuur op de Australian Open. De kwalificatiespeelster die in de eerste ronde haar allereerste zege op een grandslamtoernooi liet optekenen was vandaag niet opgewassen tegen de uit de kluiten gewassen, negentienjarige Elena Rybakina. “Zij serveerde goed en sloeg hard”, wist Minnen. “Ze was agressief zonder veel fouten te maken. Ik heb een goede match gespeeld, had misschien nog wat meer mijn eigen tennis kunnen opleggen of wat meer variëren maar ze was simpelweg sterker dan mij.”

De negentienjarige Kazachse – in de Fed Cup-ontmoeting tegen België begin februari zal Rybakina er niet bij zijn omdat de voormalige Russische pas minder dan twee jaar geleden de Kazachse nationaliteit kreeg – haalde de afgelopen twee weken de finale in Shenzhen en boekte winst in Hobart. Ze is zonder meer op weg naar de top. Minnen begint nog maar net aan de klim naar de subtop. Twee jaar geleden stond de Kempense, ook door een stressfractuur aan de rug in het seizoen daarvoor, buiten de top 1000. Door haar prestatie down under komt ze nu op een haar van de top 100 terecht. “Ik ben zelf een beetje verrast dat het zo snel gegaan is”, glimlachte Minnen die even tijd ging nemen om haar nieuwe status te laten doordringen. “Het is allemaal vrij druk geweest: de laatste ronde kwalificatieronde heb ik zaterdag gespeeld en op maandag moest ik dan al de baan op voor mijn eerste ronde. Ik heb er dus nog niet zoveel van kunnen genieten, maar dat ga ik nu wel proberen te doen.”