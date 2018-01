Elise Mertens is hot down under! Limburgse voor allereerste keer in achtste finales Grand Slam Filip Dewulf

19 januari 2018

06u04 0 Australian Open Bij haar eerste deelname op de Australian Open staat Elise Mertens (WTA 36) zowaar in de achtste finale. Twee uur moest ze zwoegen in de bakoven van de Hisense Arena maar met 7-5, 6-4 ging ze voorbij Alizé Cornet (WTA 41). Met Petra Martic (WTA 81) als volgende tegenstandster zit een plaatsje in de kwartfinale er zeker in.

Opnieuw meer dan 40 graden op Melbourne Park vandaag. Toeschouwers werden aangemaand voldoende te drinken en de schaduw op te zoeken. De speelsters moesten wel de bloedhete arena in. Maar Elise Mertens toonde al eerder dat ze fysiek en mentaal uit zeer sterk hout gesneden is. Tegen de theatrale Alizé Cornet ging Mertens voortvarend van start. Met knalharde returns zette ze veel druk op de Franse service en dat resulteerde zelfs in een bal voor een 5-1-voorsprong. Het was net op dat moment dat het momentum van kant wisselde. Mertens leek toch wat last te krijgen van de hitte en moest het tempo laten zakken. Cornet rook bloed en maakte vier games op rij om naar 5-4 te gaan. De 22-jarige Limburgse rechtte net op tijd de rug en kon uiteindelijk, met wat Franse hulp – Cornet zou eindigen met elf dubbele fouten – toch de eerste set binnenhalen. (lees hieronder verder)

How about the touch from Elise #Mertens!



A vital hold in the first set sees her level it up at 5-5 against a resurgent Alize #Cornet. #AusOpen pic.twitter.com/iSe8tPMLaQ #AusOpen(@ AustralianOpen) link

In haar eerste Australian Open stond Mertens op één set van de vierde ronde en die kwam begin tweede set wel heel dichtbij. Na een vreemde servicebeweging leek Cornet in elkaar te zakken en ging ze languit op de baan liggen. Na even wachten kon ze toch het spel hernemen maar Mertens niet van een 4-1-voorsprong houden. Met de kinesist en dokter op de baan, die Cornet’s bloeddruk controleerden, leek dit een kat-in-een-bakkie. Maar de 27-jarige Française staat niet alleen bekend vanwege haar groot showgehalte maar ook omwille van haar wilskracht. Ze knokte zich terug in een tweede set die gekenmerkt werd door heel wat servicebreaks terwijl Mertens duidelijk last begon te krijgen van de grootsheid van het moment. Uiteindelijk mocht onze landgenote bij 5-4 serveren om haar grootste grandslamresultaat tot op heden te boeken.

Met bijna twee uur stomend tennis op de klok werd het nog verschrikkelijk spannend. Mertens liet drie matchpunten onbenut, onder meer door enkele dubbele fouten, en zag Cornet zich nog tot aan een breakpunt werken. Gelukkig serveerde de beste Belgische speelster dat weg om even later bij matchpunt vier wel de vuist in de lucht te kunnen steken. Wat een opluchting! Wat een wedstrijd! Wat een prestatie!

“It was very hot”, lachte Mertens na afloop. “Maar het was voor beiden natuurlijk hetzelfde. Dit waren mogelijk de zwaarste omstandigheden waar ik al in gespeeld heb. Maar ik ben blij dat ik dat hier kan doen, want ik hou van Australië.” Vorig jaar stond ze al eens in de derde ronde van Roland Garros maar dit is nog straffer. “Dit is erg speciaal”, wist ook Mertens. “Begin 2017 stond ik nog niet eens in de top 100. Na het tornooi van Hobart toen kwam ik er wel in en sindsdien is het alleen maar crescendo gegaan. Ik ben alleszins ook blij met mijn goede start dit jaar.” Die start kan nog een heel pak mooier gemaakt worden als ze zondag wint van Petra Martic.