Elise Mertens in kwartfinales Sydney - Minnen treft Alizé Cornet in kwartfinales - Coppejans wint Belgisch onderonsje in eerste kwalificatieronde Australian Open Redactie

09 januari 2019

13u06

Bron: Belga 2

Minnen treft Alizé Cornet in kwartfinales

Greet Minnen (WTA 346) staat in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) tegenover Alizé Cornet (WTA 47). De Française, het zesde reekshoofd, versloeg in de tweede ronde haar landgenote Pauline Parmentier (WTA 54). Het werd 6-3 en 6-0 na 1 uur en 6 minuten.

Eerder op de dag had Minnen de Poolse Magda Linette (WTA 86) uitgeschakeld met 6-1, 4-6 en 7-6 (7/3). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Cornet en de 21-jarige Minnen. Die staat in Hobart voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van een WTA-toernooi. Alizé Cornet won het toernooi van Hobart in 2016. De voorbije twee jaar ging de titel naar Elise Mertens. Belgiës nummer 1 is er deze keer niet bij. Zij is aan de slag op het (zwaarder bezette) toernooi van Sydney.

Elise Mertens stoot vlot door naar kwartfinales

Elise Mertens (WTA 12) zit bij de laatste acht op het toernooi van Sydney (823.000 dollar). De Limburgse ging in twee korte sets voorbij de Estse Anett Kontaveit (WTA 20). Na 1 uur en 7 minuten stond de 6-3, 6-1 eindscore op het bord.

Mertens, het tiende reekshoofd, speelt om een plek in de halve finales tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 15). Zij schakelde de Roemeense nummer 1 van de wereld Simona Halep uit met 6-4, 6-4. Het wordt het eerste duel tussen de 23-jarige Mertens en de 22-jarige Barty. Die laatste bereikte vorig jaar de finale in Sydney. Daarin verloor Barty van de Duitse Angelique Kerber.

Coppejans is de betere van Bemelmans

Kimmer Coppejans (ATP 216) neemt het in de tweede kwalificatieronde van de Australian Open in Melbourne op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 241). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 24-jarige Coppejans en de 19-jarige Davidovich Fokina, die in 2017 het juniorentoernooi van Wimbledon won.

De winnaar mag voor een plaats op de hoofdtabel spelen tegen de Japanner Go Soeda (ATP 212) of de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 139).

Coppejans plaatste zich vandaag voor de tweede kwalificatieronde door in een Belgisch onderonsje Ruben Bemelmans (ATP 116) te verslaan met 7-5 en 6-4.

Kimmer Coppejans haalde nog maar een keer de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In 2015 werd hij op Roland Garros in de eerste ronde gewipt door de Fransman Nicolas Mahut.

Zanevska overleeft eerste kwalificatieronde niet

Maryna Zanevska (WTA 219) werd meteen uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Onze 25-jarige landgenote verloor in drie sets van de 21-jarige Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 304). Het werd 3-6, 6-3, 6-3.