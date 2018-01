Elise Mertens: "Ik hoop nog op meer dan een halve finale in de toekomst" YP

29 januari 2018

12u00

Bron: Belga 1 Australian Open Elise Mertens sprak vandaag op de Kim Clijsters Academy in Bree de toegestroomde Belgische pers toe na haar historische halve finale op de Australian Open. De Limburgse, die opschoof naar de twintigste plaats op de WTA-ranking, benadrukte haar tevredenheid over het toernooi. "Ik had nooit gedacht de halve finales te halen. Dit is echt ongezien."

"Het mooiste moment op de courts was de kwartfinale tegen Svitolina", opende Mertens. "Daar speelde ik mijn beste partij. De Australian Open was in zijn geheel een fantastische ervaring. Ik startte zonder een duidelijk doel, voor de eerste keer op de hoofdtabel in Melbourne. Ik had het toernooi in Hobart binnengehaald en was daar al blij mee. De halve finale halen is ongezien. Ik sta nu ook in de top 20 in de wereld. Speelsters zullen me anders gaan benaderen in wedstrijden. Ik merkte nu al dat veel concurrentes me kwamen feliciteren. Ze zullen agressiever tennis tegen me spelen. Maar daar zal ik mee moeten omgaan."

"Ik wil voor de toekomst geen ambities uitspreken", vervolgde de Hamontse. "Natuurlijk hoop ik in de toekomst op nog meer. Ik geloof dat ik nog meer in me heb. Maar dat is niet makkelijk, alles moet in zijn plooi vallen. Nu valt alles even mee, maar het kan ook een moment iets minder lopen. Op Roland Garros moet ik een derde ronde verdedigen, niet simpel. Maar eerst is er de Fed Cup (10-11 februari in en tegen Frankrijk, red.). Daar wil ik me in eerste instantie op concentreren. We dromen op een eenzelfde parcours als de mannen in de Davis Cup. We hebben onderling met de speelsters een heel goede band. Ik geloof er echt in."

"Het is een drukke periode geweest, met veel media-aandacht", besloot Mertens. "Ik kijk er nu naar uit om eens een week thuis te zijn. Ik wou de persconferentie ook absoluut hier doen, in Bree waar ik altijd ben thuisgeweest. De Kim Clijsters Academy heeft me altijd goed opgevangen. Ik ben iets later aan de top gekomen, een laatbloeier, maar zelf ben ik altijd blijven geloven in mezelf. Ik geniet nog altijd van het spelletje, wil steeds beter doen. Hopelijk brengt dat in de toekomst nog meer mooie resultaten."

Kim Clijsters: "Verrast en niet verrast door prestaties van Elise"

Ook mentor Kim Clijsters liet haar licht schijnen over het recente succes van Elise Mertens op de Australian Open. Clijsters liet weten verrast te zijn dat Mertens nu al tot de halve finales doorstootte. "Maar ik wist al een tijd dat er met haar veel mogelijk", liet ze optekenen.

"Elise heeft me tot op een zekere hoogte verrast in Australië", stak Clijsters van wal. "Maar toch ook niet helemaal. Ik zag haar niveau hier op training in Bree zienderogen stijgen. Zo snel de halve finale halen op een grandslamtoernooi had ik niet verwacht. Maar ik zag wel dat er nog veel progressie mogelijk was. Elise is heel leergierig. Haar focus ligt honderd procent op het tennis. Ze zal niet naast haar schoenen gaan lopen. Dat is heel positief voor de toekomst. Zo kan ze gestaag blijven groeien."

"Ik heb contact gehouden met Elise in Australië en haar aangemoedigd en raad gegeven", vervolgde Clijsters. "Ik had enorm veel stress tijdens haar wedstrijden, veel meer dan vroeger tijdens mijn eigen wedstrijden. Maar ik heb het er voor over. Ik beleef zo'n periode met heel veel plezier. De lof is uiteraard voor Elise zelf en Robbe. Ik wil helemaal geen eer opstrijken en mezelf opdringen. Ik wil haar steun bieden, maar ik ben niet haar coach en dat zal ik ook niet worden. Met mijn gezin is het onmogelijk zoveel weken van huis te zijn."

Clijsters won in 2001 met het Belgische team de Fed Cup. Ze acht een nieuwe topprestatie met het Belgische vrouwenteam dit jaar mogelijk. "Het talent is zeker aanwezig om in de Fed Cup opnieuw mee te doen voor de eindzege. Makkelijk wordt zoiets natuurlijk niet, maar alle speelsters hebben hun kunnen al bewezen op het WTA-circuit. Ik denk ook dat de band onderling tussen de speelsters sterk is. Dat is heel belangrijk. Je moet die ene week voor elkaar door het vuur willen gaan."