Elise Mertens geeft toe dat Wozniacki nét iets beter was: "Voelde wat minder energie dan gewoonlijk" belga/ODBS

25 januari 2018

10u13 13 Australian Open Geen nieuwe stunt voor Elise Mertens (WTA 37) op de Australian Open. De 22-jarige Limburgse ging met 6-3, 7-6 (7/2) de boot in tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2). "Ik heb alles gegeven, maar Caroline was een beetje sterker", reageerde Mertens.

"Ik verlaat Melbourne met gemengde gevoelens", verklaarde Mertens. "Langs de ene kant ben ik teleurgesteld omdat ik uitgeschakeld ben, maar langs de andere kant stemt het me heel tevreden dat ik hier voor het eerst de halve finales heb gehaald. Ik heb me gegeven tot de laatste snik. Caroline tenniste gewoon net dat tikkeltje beter. Ik vond ze heel goed vandaag, met agressieve services en basisslagen."

Bij 5-3 en 30-0 achter op de opslag van Wozniacki, leek het over en uit voor Mertens. Waarna ze toch nog terugvocht en bij 5-6 twee setpunten niet wist te verzilveren. "Het toont dat de 'fighting spirit' aanwezig was. Maar kijk, ook toen ik de tweede set kon binnenhalen, stond Caroline pal met knap tennis."

Mertens kwam dit jaar al twee keer in actie op de Hopman Cup en vijf keer op het toernooi van Hobart, dat ze won. Op deze Australian Open was ze toe aan haar zesde partij. Dat zijn er dus al 13 in 2018. Speelde de vermoeidheid een rol in het verlies tegen Wozniacki? "Ik voelde inderdaad wat minder energie dan gewoonlijk", aldus onze landgenote. "Ik slaagde er niet in om de ballen te leggen waar ik wilde, en kon geen voldoende kracht zetten. Ook op mentaal gebied moest ik soms een tandje bijsteken. Al heb ik op dat vlak hier veel geleerd, zoals toen ik tegen Gavrilova 5-0 achterkwam en toch nog de set pakte. Dan besef je pas echt dat in tennis alles mogelijk is."

Om nog eens te besluiten dat Wozniacki sterk voor de dag kwam en wat agressiever speelde. "Maar ik blik met een voldaan gevoel terug. Ik heb twee fantastische weken beleefd en heb van elk moment in de Rod Laver Arena genoten. Nu is het tijd voor enkele dagen zonder tennis. Gewoon wat uitrusten. Nu ik in de toptwintig sta, wordt het een heel andere wereld. Al blijft het natuurlijk gewoon maar een ranking en moet je er in elke partij hard voor werken. Die toptwintig was ook geen doel op zich. Ik hoop zelfs nog hoger te kunnen."