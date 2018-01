Elise Mertens elfde Belg in halve finales Grand Slam Yari Pinnewaert

23 januari 2018

06u57

Bron: Belga 2

Elise Mertens bereikte afgelopen nacht als elfde Belg en zesde Belgische de halve finales van een Grand Slam. Nelly Adamson, Justine Henin, Kim Clijsters, Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens deden het haar voor bij de vrouwen. Paul de Borman, Jean Washer, Jacky Brichant, Filip Dewulf en Xavier Malisse zijn de Belgische mannen die zich op een Grand Slam bij de laatste vier wisten te scharen.

Vrouwen:

Nelly Adamson: finaliste Roland-Garros 1938 (als Française winnares in 1948, finaliste in 1949 en halvefinaliste in 1954)

Justine Henin: winnares Australian Open 2004, winnares Roland-Garros 2003, 2005, 2006 en 2007, winnares US Open 2003 en 2007, finaliste Australian Open 2006 en 2010, finaliste Wimbledon 2001 en 2006, finaliste US Open 2006, halvefinaliste Australian Open 2003, halvefinaliste Roland-Garros 2001, halvefinaliste Wimbledon 2002, 2003 en 2007

Kim Clijsters: winnares Australian Open 2011, winnares US Open 2005, 2009 en 2010, finaliste Australian Open 2004, finaliste Roland-Garros 2001 en 2003, finaliste US Open 2003, halvefinaliste Australian Open 2002, 2003, 2006, 2007 en 2012, halvefinaliste Roland-Garros 2006, halvefinaliste Wimbledon 2003 en 2006

Yanina Wickmayer: halvefinaliste US Open 2009

Kirsten Flipkens: halvefinaliste Wimbledon 2013

Mannen:



Paul de Borman: halvefinalist Wimbledon 1904

Jean Washer: halvefinalist Roland-Garros 1925

Jacky Brichant: halvefinalist Roland-Garros 1958

Filip Dewulf: halvefinalist Roland-Garros 1997

Xavier Malisse: halvefinalist Wimbledon 2002