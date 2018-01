Elise Mertens (die steun krijgt van Koninklijk Paleis): "Opstaan verloopt iets moeilijker dan anders" Redactie

24 januari 2018

14u06 0

Elise Mertens werkte vandaag in Melbourne een laatste training af in het vooruitzicht van haar halve finale tegen de Deense Caroline Wozniacki. VTM Nieuws sprak met de Limburgse en vroeg haar of er na twee zware weken nog voldoende energie in de tank zit. "'s Morgens opstaan verloopt iets moeilijker dan anders", zegt Mertens. "Maar ik probeer me daarover te zetten. Het zijn nog één óf twee wedstrijden. De energie is er nog."

Ondertussen kreeg onze nieuwe tennistrots ook al steun van het Koninklijk Paleis. "Wij duimen mee voor Elise Mertens voor de halve finale van de Australian Open", klonk het op Twitter.

Wij duimen mee voor @elise_mertens voor de halve finale #AusOpen! GO 🇧🇪 🎾 pic.twitter.com/hav9tW1lyL Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link