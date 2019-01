Elise Mertens buigt voor orkaankracht Madison Keys (en valt wellicht uit top 20): “Ze had op alles een antwoord” Filip Dewulf in Australië

19 januari 2019

09u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Australian Open Kansjes in de eerste set, weggeblazen in set twee. De orkaankracht van Madison Keys (WTA 17) was er vandaag te veel aan (6-3, 6-2) voor Elise Mertens (WTA 14). De Limburgse valt waarschijnlijk uit de top 20.

Madison Keys was naar verluidt op haar hoede voor de halve finaliste van 2018. Elise Mertens had haar niet voor niets anderhalf jaar geleden al op de rand van setverlies gebracht in de eerste ronde van de US Open. En bij de start van de wedstrijd in een zonovergoten Margaret Court Arena vandaag leek die tendens zich ook verder te zetten. Breakkansen alom voor Mertens in die eerste set, maar uiteindelijk toch 4-1 en 6-3 voor Keys. Eens je op voorsprong komt tegen de sterke Amerikaanse, begint zij meestal te twijfelen en sluipen er foutjes in haar sloophamerforehand. Nu dus niet en dat maakte de taak heel wat moeilijker. Keys hamerde lustig door, serveerde sterk en had gewoon te veel kracht in huis voor Mertens.

“Ik heb alles gegeven”, zuchtte Mertens. “De score was 3 en 2, maar toch was het heel close in heel wat games. Niet echt de uitslag die ik wou, maar het was niet eenvoudig om tegen haar een punt te winnen. Ik heb getracht mijn returnpositie aan te passen, maar ik kon uiteindelijk toch te weinig druk zetten op haar. Ik vond ze heel goed serveren en ik vond geen oplossingen.”

Terwijl bij Keys de ballen als kanonskogels uit haar racket leken te komen, moest Mertens harder zwoegen om haar bal te laten vooruitgaan. Het nieuwe racket heeft nog een inloopperiode nodig blijkbaar. “Mijn bal ging niet zo vooruit als ik wilde”, moest ze toegeven. “Terwijl zij overal winners sloeg. Net omdat zij zoveel druk zette, had ik het moeilijk om zelf snelheid te genereren. Ik heb alles geprobeerd, maar ze had overal een antwoord op.”

Andere status

Een eerste ronde in Brisbane, een kwartfinale in Sydney en een derde ronde op de Australian Open zijn niet meteen resultaten die overeenkomen met de ambitie van een topper als Mertens. “Toch vind ik het positief”, zei de 23-jarige Limburgse. “Ik ben met een andere status naar hier gekomen en dat heeft in het begin van de trip toch wel wat stress met zich meegebracht. Ik ben daar toch redelijk goed mee omgegaan. Ik had hier graag wat langer meegedaan, maar ik verlies toch niet drie keer in de eerste ronde. Ik probeer het positief te bekijken.”

Het is de nieuwe realiteit voor Mertens: grotere toernooien, minder zeges, hogere verwachtingen. “Ik ga misschien zelfs meer verliezen dan winnen dit jaar”, glimlachte ze. “Door enkel in die grote toernooien mee te doen ga ik mogelijk wel eens een dagje eerder naar huis moeten, ja. En ik ga ook punten verliezen (Mertens komt na de Australian Open waarschijnlijk buiten de top 20 terecht, red). Ik ben dat niet gewoon. Maar goed, ik ga nu eenmaal die grote toernooien zoals Doha en Dubai blijven aandoen. Dan zal ik echt wel mijn beste tennis moeten bovenhalen.”