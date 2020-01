Elise Mertens aast op revanche: “Watson heeft vertrouwen, maar ik heb dat ook” FDW/GVS

22 januari 2020

6-2, 6-0 na minder dan een uur. Elise Mertens verspeelde niet veel energie in haar eerste rondematch tegen Danka Kovinic. “Dat is altijd mooi meegenomen. Ik ging beter om met de wind, daardoor heb ik misschien wel de wedstrijd gewonnen.” Morgen speelt ze tegen Heather Watson. “Dat belooft een moeilijke match te worden. Ze zal vertrouwen hebben, maar ik heb dat ook. Ik ga de match in Hobart (waar Mertens verloor, red.) van vorige week nog eens herbekijken. Wat ik beter moet doen? “Ik ga proberen agressief te spelen in de baan.”